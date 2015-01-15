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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388>
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09

  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.


Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...

Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.

Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.
https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира
Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...

Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:55

  akurt написав:
  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.


Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...

Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.

Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.
https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира
Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...

Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?

Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
А ти далі пиши про холодильники і що там ще ти розвозиш на турецькому Глово.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:24

  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:22

  change_pm написав:
  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?

ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно,
а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити)
Ферштеєн?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:26

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?

ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно,
а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити)
Ферштеєн?

Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39

  change_pm написав:
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...

не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто.
Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві.
як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки

є risk aversion/taking
.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:20

  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.

Це де таке правило? В недорозвинених країнах часто дороге житло, приклад - Україна. Ріст ВВП від низької бази 2,5%, ріст КРЖН 26%(в доларі).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:22

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

Якщо той лошок розумний - то він ту кавалірку за стільки не купить, а купить дешево котлован за 15 куе. А нерозумний лошок і так тих 30 куе не заробить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:47

  BIGor написав:
  change_pm написав:Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

Якщо той лошок розумний - то він ту кавалірку за стільки не купить, а купить дешево котлован за 15 куе. А нерозумний лошок і так тих 30 куе не заробить.

От, ти поняв, про шо я, а флай клєїть вумного своїм ріск авершіном...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:58

  BIGor написав:
  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.

Це де таке правило? В недорозвинених країнах часто дороге житло, приклад - Україна. Ріст ВВП від низької бази 2,5%, ріст КРЖН 26%(в доларі).

Это не правило, а законы экономики...
Чем выше доходы населения, тем дороже будут для него услуги и жилье.
И наоборот. Не может бетон в Швейцарии приравниваться к бетону Албании,
или той же Турции. Также как и цены на Бессарабском рынке всегда будут дороже чем в акуртовских Пятихатках. Что тут непонятного...
RTC12
 
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