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Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся. Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем. Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН. А там дуже цікаві назрівають процеси... Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник: - звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.Трохи вже нервуються. - що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту. - куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира". Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає. https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся. Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем. Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...
Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН. А там дуже цікаві назрівають процеси... Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник: - звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах.Трохи вже нервуються. - що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту. - куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.
Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира". Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає. https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...
Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість. А ти далі пиши про холодильники і що там ще ти розвозиш на турецькому Глово.
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно, а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити) Ферштеєн?
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
хочуть продати за $30К
Хотіти продати, ще не значить продати...
Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно, а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити) Ферштеєн?
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
change_pm написав: Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
Якось так ))) хіхі...
не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто. Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві. як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки
Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Це де таке правило? В недорозвинених країнах часто дороге житло, приклад - Україна. Ріст ВВП від низької бази 2,5%, ріст КРЖН 26%(в доларі).
Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар. Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують. Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН. Далі буде ще дешевше.
Це де таке правило? В недорозвинених країнах часто дороге житло, приклад - Україна. Ріст ВВП від низької бази 2,5%, ріст КРЖН 26%(в доларі).
Это не правило, а законы экономики... Чем выше доходы населения, тем дороже будут для него услуги и жилье. И наоборот. Не может бетон в Швейцарии приравниваться к бетону Албании, или той же Турции. Также как и цены на Бессарабском рынке всегда будут дороже чем в акуртовских Пятихатках. Что тут непонятного...