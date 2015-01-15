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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:39

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

Якщо той лошок розумний - то він ту кавалірку за стільки не купить, а купить дешево котлован за 15 куе. А нерозумний лошок і так тих 30 куе не заробить.

От, ти поняв, про шо я, а флай клєїть вумного своїм ріск авершіном...

Буде метро Крейсера Автори, то черга буде "до Лаври" щоб взяти за 50Куїв. Я так бачу. А поки що 2Х прибутку на папері, а не 88 Койро реального збитку за "трешку" (від слова "треш") в Анталії.

До речі, 15м2 вже чомусь не будують.
Є 19м2 і більше.

Маленька, але своя (і це не про сіську з реклами)
flyman
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  #<1 ... 385386387388
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