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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:01
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:39
Буде метро Крейсера Автори, то черга буде "до Лаври" щоб взяти за 50Куїв. Я так бачу. А поки що 2Х прибутку на папері, а не 88 Койро реального збитку за "трешку" (від слова "треш") в Анталії.
До речі, 15м2 вже чомусь не будують.
Є 19м2 і більше.
Маленька, але своя (і це не про сіську з реклами)
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