RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...
DmitryK
 
Повідомлень: 864
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:39

  change_pm написав:
  BIGor написав:
  change_pm написав:Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

Якщо той лошок розумний - то він ту кавалірку за стільки не купить, а купить дешево котлован за 15 куе. А нерозумний лошок і так тих 30 куе не заробить.

От, ти поняв, про шо я, а флай клєїть вумного своїм ріск авершіном...

Буде метро Крейсера Автори, то черга буде "до Лаври" щоб взяти за 50Куїв. Я так бачу. А поки що 2Х прибутку на папері, а не 88 Койро реального збитку за "трешку" (від слова "треш") в Анталії.

До речі, 15м2 вже чомусь не будують.
Є 19м2 і більше.

Маленька, але своя (і це не про сіську з реклами)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26777
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 2184 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:27

  flyman написав:Буде метро Крейсера Автори, то черга буде "до Лаври" щоб взяти за 50Куїв. Я так бачу. А поки що 2Х прибутку на папері, а не 88 Койро реального збитку за "трешку" (від слова "треш") в Анталії.

До речі, 15м2 вже чомусь не будують.
Є 19м2 і більше.

Маленька, але своя )))

Як я тебе по мапі Лун вирахував ))) хіхі...

Слухай, так ти молодець! В ЖК MANCHESTER PARK взяв, практично по тємі цієї гілки, і не за всі грощі світу...

Тільки є проблема (((
Признаки проблемности
• Разрешительный документ не дает права на строительство многоквартирных жилых домов

Звичайно, пан-сам-собі-голова, але якщо колись* влада таки стане по правилам працювати, то твій самобуд знесуть, і навіть компенсацію не виплатять...

* хоча можливо, що раніше іншопланетяне прилетять чи комета...
change_pm
 
Повідомлень: 4975
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:31

  DmitryK написав:пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...

Знаю несколько форм ответа этого пана на ваш вопрос. От откровенной лжи, перекручивания и манипуляции до тупого игнора и ДАЖЕ АГРЕССИВНОГО НАЕЗДА С ОСКОРБЛЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ. Рискуете нарваться на последние два варианта. Хотя вопрос конечно же ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ГЛУБОКИЙ! Вся ветка затаив дыхание ждёт разблокировки и выхода на сцену знаменитого 🤡 с убедительными ответами .

P.S. У меня ещё к вам личный вопрос. Это не вы у акурта две пары турецких труселей заказывали, когда он ехал в Украину? Хотел спросить или качеством довольны? А то может и себе такие же закажу у него.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 681
З нами з: 04.06.19
Подякував: 151 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Слухай, так ти молодець! В ЖК MANCHESTER PARK взяв

І не соромно тим продаванам так називати напівзаконне будівництво? Ще і парк, хоча будвіництво по пятну ділянки.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5437
З нами з: 19.09.10
Подякував: 920 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:20

  DmitryK написав:пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20.

Уже 11.26
Зображення
Великий Эрдо, своими волютаристскими приказами банковским работникам,
уверенно гонит турков к финансовой пропасти....
Непогашенные своповые операции Нац.банка составляют 43,44 миллиарда долларов, что означает, что технически резервы составляют 15 миллиардов долларов в минусе.
По прогнозам МВФ инфляция в Турции может достигнуть 30%
But for households and consumers it's a different story. With inflation likely to be heading towards 30% thanks to the plummeting their spending power is being eroded fast.
и если турки начнут выводить деньги из банков, то страну ожидает настоящий кризис....
The real crisis would come if Turks starts pulling their money of the banks en masse.

Но по словам местного шоумена никакой инфляции в Турции нет...
RTC12
 
Повідомлень: 608
З нами з: 09.05.15
Подякував: 96 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 385386387388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 838, 839, 840
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8393 1153900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лис, 2021 12:13
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 53196
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105219
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.