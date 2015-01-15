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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:01
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:39
Буде метро Крейсера Автори, то черга буде "до Лаври" щоб взяти за 50Куїв. Я так бачу. А поки що 2Х прибутку на папері, а не 88 Койро реального збитку за "трешку" (від слова "треш") в Анталії.
До речі, 15м2 вже чомусь не будують.
Є 19м2 і більше.
Маленька, але своя (і це не про сіську з реклами)
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:27
Як я тебе по мапі Лун вирахував ))) хіхі...
Слухай, так ти молодець! В ЖК MANCHESTER PARK взяв, практично по тємі цієї гілки, і не за всі грощі світу...
Тільки є проблема (((
Звичайно, пан-сам-собі-голова, але якщо колись* влада таки стане по правилам працювати, то твій самобуд знесуть, і навіть компенсацію не виплатять...
* хоча можливо, що раніше іншопланетяне прилетять чи комета...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 20:31
Знаю несколько форм ответа этого пана на ваш вопрос. От откровенной лжи, перекручивания и манипуляции до тупого игнора и ДАЖЕ АГРЕССИВНОГО НАЕЗДА С ОСКОРБЛЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ. Рискуете нарваться на последние два варианта. Хотя вопрос конечно же ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ГЛУБОКИЙ! Вся ветка затаив дыхание ждёт разблокировки и выхода на сцену знаменитого 🤡 с убедительными ответами .
P.S. У меня ещё к вам личный вопрос. Это не вы у акурта две пары турецких труселей заказывали, когда он ехал в Украину? Хотел спросить или качеством довольны? А то может и себе такие же закажу у него.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:10
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:20
Уже 11.26
Великий Эрдо, своими волютаристскими приказами банковским работникам,
уверенно гонит турков к финансовой пропасти....
Непогашенные своповые операции Нац.банка составляют 43,44 миллиарда долларов, что означает, что технически резервы составляют 15 миллиардов долларов в минусе.
По прогнозам МВФ инфляция в Турции может достигнуть 30%
But for households and consumers it's a different story. With inflation likely to be heading towards 30% thanks to the plummeting their spending power is being eroded fast.
и если турки начнут выводить деньги из банков, то страну ожидает настоящий кризис....
The real crisis would come if Turks starts pulling their money of the banks en masse.
Но по словам местного шоумена никакой инфляции в Турции нет...
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