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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:09

  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.


Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...

Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.

Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.
https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира
Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...

Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 19 лис, 2021 09:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:55

  akurt написав:
  Frant написав:Девальвація національної валюти - однозначно спричинить падіння цін ТурКурортРЖН. Щоб не розказував місцевий дуремар.
Це класика жанру. В країні з проблемною економікою - ціни на житло завжди зменшуються чи стагнують.
Я рекомендую зливати житло ТурКурортРЖН.
Далі буде ще дешевше.


Пане Франте! Ви - як завжди - помиляєтеся.
Зливати житло зараз треба не на ринку ТуркКурортРЖН. Тут треба брати, інвестувати, насолоджуватися життям, гарним кліматом та відсутністю проблем.
Трохи пізно інвестувати - треба було в 2017-2020 роках...

Ви просто із розумілих причин не в курсі економічно-фінансових процесів, які відбуваються на ринку КРЖН.
А там дуже цікаві назрівають процеси...
Ви просто не в курсі. Якщо в двох словах, то Забудовник:
- звідки бере гроші? Правильно: з двох джерел: а) кредити від банків; б) гроші ЗАКОРДОННИХ інвесторів. Закордонні інвестори ретельно вивчають ситуацію і на ринку ОВДЗ, і на валютному ринку, і на кордонах. Трохи вже нервуються.
- що купує за ці гроші? Правильно, машини обладнання будівельні матеріали. Частина з цього - куплено за валюту.
- куди забудовник ВИВОДИТЬ гроші, які вдалося заробити від продажу НЕДОБУДУ? Правильно: повертає кредити банку (не можна не поверути); повертає гроші приватним ЗАКОРДОННИМ інвесторам (не можна не повернути - а то полетиш відпочити на своїй віллі в Італії - якусь свиню підкладуть) і рахує залишок. Якщо залишок мінусовий - а до того йде - ЗУПИНЯЄ будівництво шпаківень.

Тому в ці дні САМЕ ДУРНЕ САМЕ ПУСТЕ САМЕ НЕВДАЛЕ - вкладатися в новобудову в Україні - в той обсяг повітря, який міститься між двома залізобетонними перекритями та обмежений по боках чимось, що зовні нагадує стіну. Пересічні такий об"єм повітря називають дивним словом "квартира".
Цікаво, що саме в українській мові це слово не має пояснення, звідки воно походженням. На всіх мовах є, а ось в українській - немає.
https://ru.wiktionary.org/wiki/квартира
Насправді ніякої квартири в новобудовах немає - просто голі - рідко оштукатурені - стіни...

Повернемося до питання в квітіні. ОК? Домовилися?

Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
А ти далі пиши про холодильники і що там ще ти розвозиш на турецькому Глово.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:24

  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:22

  change_pm написав:
  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?

ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно,
а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити)
Ферштеєн?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 15:26

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
хочуть продати за $30К

Хотіти продати, ще не значить продати... :mrgreen:

Покупці шпаківонь на садових землях краще влізуть в котлован па 13 600 уе, як ти писав, ніж відшмагають 30 куешек... Не згоден?

ні, комусь важливіше може бути взяти готове вже (заходь і живи) і спати спокійно,
а хтось буде "ловити ножі" щоб заробити 2Х через хз. скільки часу (а може і не заробити а втратити)
Ферштеєн?

Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:39

  change_pm написав:
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...

не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто.
Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві.
як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки

є risk aversion/taking
.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:20

  DmitryK написав:пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20.

Уже 11.26
Зображення
Великий Эрдо, своими волюнтаристскими приказами банковским работникам,
уверенно гонит турков к финансовой пропасти....
Непогашенные своповые операции Нац.банка составляют 43,44 миллиарда долларов, что означает, что технически резервы составляют 15 миллиардов долларов в минусе.
По прогнозам МВФ инфляция в Турции может достигнуть 30%
But for households and consumers it's a different story. With inflation likely to be heading towards 30% thanks to the plummeting their spending power is being eroded fast.
и если турки начнут выводить деньги из банков, то страну ожидает настоящий кризис....
The real crisis would come if Turks starts pulling their money of the banks en masse.

Но по словам местного шоумена никакой инфляции в Турции нет...
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 10:52

  DmitryK написав:пан акурт подскажите что делать с депозитом в лире открытым по вашему совету при курсе 7.50. а то глянул ненароком, а курс 11.20. хотел уже сибаса взять на проценты, не выходит математика... тем более что и сибас на удивление подорожал, хоть инфляции и нету...

Знаю несколько форм ответа этого пана на ваш вопрос. От откровенной лжи, перекручивания и манипуляции до тупого игнора и ДАЖЕ АГРЕССИВНОГО НАЕЗДА С ОСКОРБЛЕНИЯМИ И ОБВИНЕНИЯМИ. Рискуете нарваться на последние два варианта. Хотя вопрос конечно же ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ И ГЛУБОКИЙ! Вся ветка затаив дыхание ждёт разблокировки и выхода на сцену знаменитого 🤡 с убедительными ответами .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 11:04

  flyman написав:
  change_pm написав:
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...

не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто.
Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві.
як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки
.

Що самострой 15 м2 в Жулянах, що курортні квартири в Анталії, в 5-й лінії від берега - то все неліквід або малоліквід. Купляти їх - все одно, що завести геморой на свою дупу.
Frant
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