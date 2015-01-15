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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 20 лис, 2021 12:07
Frant написав: flyman написав: change_pm написав:
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
Якось так ))) хіхі...
не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто.
Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві.
як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки
.
Що самострой 15 м2 в Жулянах, що курортні квартири в Анталії, в 5-й лінії від берега - то все неліквід або малоліквід. Купляти їх - все одно, що завести геморой на свою дупу.
Якби той, що живе на 280-й вулиці в Анталії, жив на 5-й лінії від моря, то почував би себе щонайменше "мУльйонером у третьому поколінні". А так..єбеня біля пустиря із мечетью за рогом. А тепер ще, на початку глибокої економічної кризи в Туреччині
- ні тобі здати, ні продати, ось і буде мучитись до кінця життя там, активно зазиваючи наївних простаків у свої ряди постраждалих інвеШторів
.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 12:42
Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a.
Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко.
Уже не спасёт, но на душе станет легче.
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Додано: Суб 20 лис, 2021 12:53
change_pm написав: flyman написав:
Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30КТуреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро
...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант
?
Правильные та цікаве питання.
Саме в ці дні ми з приятелем над ним міркуємо, що робити. Тези такі:
- вклав в квартиру 1+1 50 000€.
- зараз є клієнт на 75000€
- здається, що краще взяти профіт та радіти.
- але суттєво виросли ціни на оренду квартир: зараз в мікрорайоні Lyman - трохи ближче до моря ціни по 6500 лір або приблизно по 600$, в мікрорайоні Hurma 4500 лір то приблизно 400$ на місяць.
Саме с богослов за моїм дорученням турок допомагає шукати 2+1 в оренду подивимося що знайдуть та по якій ціні.
Якщо би таке ситуація була би в мене, то я стовідсотково взяв би кнш, бо стовідсотково знаю, кули вкласти там мати 30-50% за рік.
Якщо саме такого немає, то можливо краще запустити орендарів.
Ціни на оренду зросли суттєво і ще будуть зростати.
Така моя думка.
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