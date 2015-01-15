Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
Якось так ))) хіхі...
не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто. Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві. як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки .
Що самострой 15 м2 в Жулянах, що курортні квартири в Анталії, в 5-й лінії від берега - то все неліквід або малоліквід. Купляти їх - все одно, що завести геморой на свою дупу.
Якби той, що живе на 280-й вулиці в Анталії, жив на 5-й лінії від моря, то почував би себе щонайменше "мУльйонером у третьому поколінні". А так..єбеня біля пустиря із мечетью за рогом. А тепер ще, на початку глибокої економічної кризи в Туреччині - ні тобі здати, ні продати, ось і буде мучитись до кінця життя там, активно зазиваючи наївних простаків у свої ряди постраждалих інвеШторів.
Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a. Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко. Уже не спасёт, но на душе станет легче.
flyman написав:Україна: проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Агов, точка входу мабудь важлива, нє?
Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?
Твій варіант ?
Правильные та цікаве питання. З приводу вклав 60 - дають 90 тисяч євро. Що робити? Саме в ці дні ми з приятелем над цим питанням міркуємо, що робити. Тези такі: - вклав в квартиру 1+1 50 000€. - зараз - квартира вже не нова - є клієнт на 80 000€. - здається, що краще взяти профіт та радіти. - але суттєво виросли ціни на оренду квартир: зараз в мікрорайоні Liman - трохи ближче до моря - ціни по 6500 лір або приблизно по 600$, в мікрорайоні Hurma 4500 лір то приблизно 400$ на місяць. Треба порахувати ефективність (ще не прораховувати цей варіант). Саме сьогодні за моїм дорученням знайомий турок - не рієлтор - «чистий експеримент» - допомагає шукати 2+1 в оренду у минулому киянам - подивимося що знайдуть та по якій ціні. Саме зараз - я на пляжі - подзвонили люди і доповіли, що шукали щось ближче до центра Анталії і Витзгажте - знайшли за 11 000 лір - то 1000 $. Якщо би така ситуація була би в мене, то я стовідсотково взяв би кеш, бо стовідсотково знаю, куди вкласти. Якщо саме такого немає, то - можливо - краще запустити орендарів. Ціни на оренду зросли суттєво і ще будуть зростати. Така моя думка. Пане change_pm! Для роздумів: в тому комплексі будо на продаж три дублекса (дворівневі квартири) з видом на помаранчевий сад та гори так статистика така: - перший купили у перекурів в січні 2021 за 140 000€, продали в вересні за за 190 000€ (профіт за 8 місяців +50 000€). - другу просили 200 000€ - продано. - третя - було оголошення про продаж ще позавчора - зараз буду повертатися з моря - гляну чи забрали вже останнню за 200 000€. Ось і будете думати…
akurt написав:Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a. Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко. Уже не спасёт, но на душе станет легче.
Як для "ПИСЬМЕННИКА" то якось дуже слабенько. Та й пластинка там сама...
P S. Тож із синагоги тобі й пишу чоловіче. Рав привіт передавав і питав чи я вислав тобі, як ЖЕРТВІ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН сотню-другу шекелів.
Пан change_pm! О 15-00 проїжджав мимо Casa Grande - оголошення про продаж дублекса (дворівнева квартира площею 160 кв. м) ще висить. Яка там ціна не знаю - у жовтні говорили, що 200 000 євро. З"явилося оголошення про здачу в оренду квартири - мабуть це 2+1 - зараз подвзвоню - цікаво, скільки хочуть - буде Вам орієнтир - що краще: вклавши 60 000 євро - отримати зараз готівкою 90 000 євро, чи почекати.
х х х Мені здається, що у Шаббат з Ізраїля над форумчанами - і не тільки! - сміються дуже гучно. Пани Ірино та Faceless, мені якось реагувати на виварки ізраїльских помоїв, чи не варто? Це Фінасовий форум України, чи філія синагоги в Ізраїлі для прихожан - невдалих інвесторів?
Можете мене блокувати, якщо це філія синагоги в Ізраїлі. Чомусь я думав, що це Фінансовий... форум... України... помилився... Я просто прочитав оце: А насправді з сингоги міста Ришон-ле-Цион (Rishon LeTsiyon) під час читання Талмуда читає ребе тексти про депозити акурта...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Для тебе акурте це НІЯК НЕ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ, бо що ми тут від тебе тільки не чули...Від розповідей про життя своєї собаки до крадіжки палива з військових складів із своїм кумом. Тому це кара Божа, і прилетіла вона із Святої Землі.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.