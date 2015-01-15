Додано: Суб 20 лис, 2021 12:53

change_pm написав: flyman написав: Україна:

проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К

Туреччина:

всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.



Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість. Україна:проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30Квсунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?



Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...

Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...



Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?



Твій варіант

? Агов, точка входу мабудь важлива, нє?...Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?Твій варіант

Правильные та цікаве питання.З приводу вклав 60 - дають 90 тисяч євро. Що робити?Саме в ці дні ми з приятелем над цим питанням міркуємо, що робити. Тези такі:- вклав в квартиру 1+1 50 000€.- зараз - квартира вже не нова - є клієнт на 80 000€.- здається, що краще взяти профіт та радіти.- але суттєво виросли ціни на оренду квартир: зараз в мікрорайоні Liman - трохи ближче до моря - ціни по 6500 лір або приблизно по 600$, в мікрорайоні Hurma 4500 лір то приблизно 400$ на місяць. Треба порахувати ефективність (ще не прораховувати цей варіант).Саме сьогодні за моїм дорученням знайомий турок - не рієлтор - «чистий експеримент» - допомагає шукати 2+1 в оренду у минулому киянам - подивимося що знайдуть та по якій ціні. Саме зараз - я на пляжі - подзвонили люди і доповіли, що шукали щось ближче до центра Анталії і Витзгажте - знайшли за 11 000 лір - то 1000 $.Якщо би така ситуація була би в мене, то я стовідсотково взяв би кеш, бо стовідсотково знаю, куди вкласти.Якщо саме такого немає, то - можливо - краще запустити орендарів.Ціни на оренду зросли суттєво і ще будуть зростати.Така моя думка.Пане change_pm! Для роздумів: в тому комплексі будо на продаж три дублекса (дворівневі квартири) з видом на помаранчевий сад та гори так статистика така:- перший купили у перекурів в січні 2021 за 140 000€, продали в вересні за за 190 000€ (профіт за 8 місяців +50 000€).- другу просили 200 000€ - продано.- третя - було оголошення про продаж ще позавчора - зараз буду повертатися з моря - гляну чи забрали вже останнню за 200 000€.Ось і будете думати…