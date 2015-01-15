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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:07

  Frant написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))

Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в
приватному секторі...

А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...

Якось так ))) хіхі...

не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто.
Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві.
як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки
.

Що самострой 15 м2 в Жулянах, що курортні квартири в Анталії, в 5-й лінії від берега - то все неліквід або малоліквід. Купляти їх - все одно, що завести геморой на свою дупу.


Якби той, що живе на 280-й вулиці в Анталії, жив на 5-й лінії від моря, то почував би себе щонайменше "мУльйонером у третьому поколінні". А так..єбеня біля пустиря із мечетью за рогом. А тепер ще, на початку глибокої економічної кризи в Туреччині - ні тобі здати, ні продати, ось і буде мучитись до кінця життя там, активно зазиваючи наївних простаків у свої ряди постраждалих інвеШторів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:42

Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a.
Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко.
Уже не спасёт, но на душе станет легче.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 12:53

  change_pm написав:
  flyman написав:Україна:
проінвестував в кавалірку у 2019 еквівалент $9500 далі в ремонт і меблі ще близько $6K, наразі на тому ж олх пищуть, що хочуть продати за $30К
Туреччина:
всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.

Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.

Агов, точка входу мабудь важлива, нє?

Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро...
Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек...

Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш?

Твій варіант
?

Правильные та цікаве питання.
З приводу вклав 60 - дають 90 тисяч євро. Що робити?
Саме в ці дні ми з приятелем над цим питанням міркуємо, що робити. Тези такі:
- вклав в квартиру 1+1 50 000€.
- зараз - квартира вже не нова - є клієнт на 80 000€.
- здається, що краще взяти профіт та радіти.
- але суттєво виросли ціни на оренду квартир: зараз в мікрорайоні Liman - трохи ближче до моря - ціни по 6500 лір або приблизно по 600$, в мікрорайоні Hurma 4500 лір то приблизно 400$ на місяць. Треба порахувати ефективність (ще не прораховувати цей варіант).
Саме сьогодні за моїм дорученням знайомий турок - не рієлтор - «чистий експеримент» - допомагає шукати 2+1 в оренду у минулому киянам - подивимося що знайдуть та по якій ціні. Саме зараз - я на пляжі - подзвонили люди і доповіли, що шукали щось ближче до центра Анталії і Витзгажте - знайшли за 11 000 лір - то 1000 $.
Якщо би така ситуація була би в мене, то я стовідсотково взяв би кеш, бо стовідсотково знаю, куди вкласти.
Якщо саме такого немає, то - можливо - краще запустити орендарів.
Ціни на оренду зросли суттєво і ще будуть зростати.
Така моя думка.
Пане change_pm! Для роздумів: в тому комплексі будо на продаж три дублекса (дворівневі квартири) з видом на помаранчевий сад та гори так статистика така:
- перший купили у перекурів в січні 2021 за 140 000€, продали в вересні за за 190 000€ (профіт за 8 місяців +50 000€).
- другу просили 200 000€ - продано.
- третя - було оголошення про продаж ще позавчора - зараз буду повертатися з моря - гляну чи забрали вже останнню за 200 000€.
Ось і будете думати…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 13:31

  akurt написав:Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a.
Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко.
Уже не спасёт, но на душе станет легче.

Як для "ПИСЬМЕННИКА" то якось дуже слабенько. Та й пластинка там сама... :(

P S. Тож із синагоги тобі й пишу чоловіче. :wink: Рав привіт передавав і питав чи я вислав тобі, як ЖЕРТВІ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН сотню-другу шекелів.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:08

Пан change_pm! О 15-00 проїжджав мимо Casa Grande - оголошення про продаж дублекса (дворівнева квартира площею 160 кв. м) ще висить. Яка там ціна не знаю - у жовтні говорили, що 200 000 євро.
З"явилося оголошення про здачу в оренду квартири - мабуть це 2+1 - зараз подвзвоню - цікаво, скільки хочуть - буде Вам орієнтир - що краще: вклавши 60 000 євро - отримати зараз готівкою 90 000 євро, чи почекати.

х х х
Мені здається, що у Шаббат з Ізраїля над форумчанами - і не тільки! - сміються дуже гучно.
Пани Ірино та Faceless, мені якось реагувати на виварки ізраїльских помоїв, чи не варто?
Це Фінасовий форум України, чи філія синагоги в Ізраїлі для прихожан - невдалих інвесторів?

Можете мене блокувати, якщо це філія синагоги в Ізраїлі.
Чомусь я думав, що це Фінансовий... форум... України... помилився...
Я просто прочитав оце:
Зображення
А насправді з сингоги міста Ришон-ле-Цион (Rishon LeTsiyon) під час читання Талмуда читає ребе тексти про депозити акурта...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 14:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:22

Для тебе акурте це НІЯК НЕ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ, бо що ми тут від тебе тільки не чули...Від розповідей про життя своєї собаки до крадіжки палива з військових
складів із своїм кумом. Тому це кара Божа, і прилетіла вона із Святої Землі.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 14:24

Пані Ірино!
В голос сміється особисто з Вас - Ви особисто вчора видалили 15 моїх повідомлень.
Тепер слухаємо голос із синагоги..
akurt
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