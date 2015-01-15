Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Йой, то ти ножі ловив? Так? ))))
Я собі не можу уявити "лошка", який забашляє 30 куе за 15 метрів самостроя в приватному секторі...
А ось того, хто заплатить 90К ойро за 1+1 в новому комплексі на курорті, можу уявити...
Якось так ))) хіхі...
не займайся словесною еквілібристикою, як самзнаєшхто. Хочеш бери в іпотеку нерухомість в Анталії і будеш мати щастя. Не хочеш - не береш в Києві. як візьмеш, то будеш постити щодня фігвами свої тут нам, як учень самзнаєшкого зі 100500 фотками прєлєсці, а ми тут будем пускати слюньки .
Що самострой 15 м2 в Жулянах, що курортні квартири в Анталії, в 5-й лінії від берега - то все неліквід або малоліквід. Купляти їх - все одно, що завести геморой на свою дупу.
Якби той, що живе на 280-й вулиці в Анталії, жив на 5-й лінії від моря, то почував би себе щонайменше "мУльйонером у третьому поколінні". А так..єбеня біля пустиря із мечетью за рогом. А тепер ще, на початку глибокої економічної кризи в Туреччині - ні тобі здати, ні продати, ось і буде мучитись до кінця життя там, активно зазиваючи наївних простаків у свої ряди постраждалих інвеШторів.
Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a. Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко. Уже не спасёт, но на душе станет легче.
change_pm написав:Каса Гранде, вхід 60К ойро, можно вийти по 90К ойро... Варіантів купити = НУЛЬ! Тобто реально можне і більше можна отримати уешек... Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? Куди далі, якщо отримав кеш? Твій варіант?
Правильные та цікаве питання. З приводу вклав 60 - дають 90 тисяч євро. Що робити? [Текст далі видалено о 16-35 - на гілці вакханалія - топчуться знані хВахівці з інвестицій - голі босі безртобітні безкварирні. Переймайте в них досвід. Дякую тим, хто встиг прочитати] На форумі склалася ситуація, коли форумом править ребе з Ізраїля, я - пас.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 15:39, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Сходи в синагогу сегодня Шаббат и сильно не переживай за akurt’a. Лоханулся с недвигой, остался у разбитого корыта с брошенным недостроем в одном из малых городов одного из районов Киевской области, то Талмуд читай громко. Уже не спасёт, но на душе станет легче.
Як для "ПИСЬМЕННИКА" то якось дуже слабенько. Та й пластинка там сама...
P S. Тож із синагоги тобі й пишу чоловіче. Рав привіт передавав і питав чи я вислав тобі, як ЖЕРТВІ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН сотню-другу шекелів.
Пан change_pm! Отримав для Вас інформацію - в приваті напишу - якщо вствигну написати- тут ан форумі панують хВахівці з Ізраїля...
х х х Мені здається, що у Шаббат з Ізраїля над форумчанами - і не тільки! - сміються дуже гучно. Пани Ірино та Faceless, мені якось реагувати на виварки ізраїльских помоїв, чи не варто? Це Фінасовий форум України, чи філія синагоги в Ізраїлі для прихожан - невдалих інвесторів?
Можете мене блокувати, якщо це філія синагоги в Ізраїлі. Чомусь я думав, що це Фінансовий... форум... України... помилився... Я просто прочитав оце: А насправді з сингоги міста Ришон-ле-Цион (Rishon LeTsiyon) під час читання Талмуда читає ребе тексти про депозити акурта...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Для тебе акурте це НІЯК НЕ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ, бо що ми тут від тебе тільки не чули...Від розповідей про життя своєї собаки до крадіжки палива з військових складів із своїм кумом. Тому це кара Божа, і прилетіла вона із Святої Землі.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Україна: Туреччина: всунули в нерухомість 200Кєвро, висунули 112Кєвро.
Ось тобі відповідь про те де вигідно інвестувати було в нерухомість.
Відкрите питання - навіщо, якщо це не останні грощі в тебе? ?
Правильные та цікаве питання. З приводу вклав 60 - дають 90 тисяч євро. Що робити? Саме в ці дні ми з приятелем над цим питанням міркуємо, що робити. Тези такі: - вклав в квартиру 1+1 50 000€. - зараз - квартира вже не нова - є клієнт на 80 000€.
Вкласти в котлован 50 000 євро, через три роки продати за 80 000 євро?
п.Акурт "забув" про податок на нерезидентів Туреччини. В результаті замість 30 000 євро - клієнт п.Акурта отримає на руки 20 000 євро.
Акурт, у мене знайомий біля м.Святошино купив 2 (дві!) 1к хрущовки по 30 000 дол., в 2018. Зробив косметичний ремонт, обставив б/у меблями і здав в оренду. Зараз планує їх продати і купити квартиру на курорті в Албанії. За дві 1к хрущовки йому дають - 90 000 дол.!!! Плюс дивиденди з оренди за два роки.
Питання - навіщо ці турецькі страждання, увесь цей геморой з ВНЖ, турецькою податковою і т.д.???
Таки мій прогноз відносно, того, що ця гілка стане ЧЕРГОВОЮ площадкою для реклами турецької нерухомості і місцем постійного срачу між БРЕХЛИВИМ акуртом і іншими форумчанами, справдився на всі 100 відсотків. Залишилося тільки зачекати, коли її постигне та сама участь як і БАГАТОСТРАЖДАЛЬНОЇ турецької гілки
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 15:11, всього редагувалось 1 раз.