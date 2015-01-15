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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:04

В єдиному пориві, в одній діжці багна, з одним тазом помиїв злилися українофіл з лівого берега Дніпра та українофоб з Ізраїля.
Пані Ірино та пан Faseless - вибачайте, але мені навіть подобається, як вони особисто вас принижують.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:11

Давайте писати за темою.

Навіщо цей плач, скиглення, тягамотство?

Не можете адекватно спілкуватись з читачами, гординя розпирає - не пишіть нічого.

Форум і без вас буде існувати.

"Отряд не заметил потери бойца
И яблочко-песню допел до конца!"
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:14

Бесятся классно інхвЕстарЫ.
Голые босы безработные - кроме заробитчанина с Израиля - тот от завтра работает - у них с воскресенья рабочая неделя - на конвейере кибуца - для Вас то, что надо делать: выкапывайте бабло из-под груши - и к нему - в Израиль!
Успехов в инвестициях в Израиле!
Финансовый форум Украины вам в помощь!
Ребята только так! Сейчас безработный с левого берега Киева вас научит. Читайте ниже.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 15:47, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20

Капець.
Спочатку відомий пан розказував, як вигідно перевести долари в турецькі ліри , покласти на депозит під 20% і жити з депозиту.
А потім він же каже, що він нічого такого не рекомендував.

А в перспективі, він заявить, що орендує 1к "брежнєвку" у приятелів в Мелітополі ', і що в Туреччині він був один раз, в 2013, на екскурсії в Стамбулі, куди він приїхав за дешевими носками і трусами.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:48

  Frant написав:Капець.
Спочатку відомий пан розказував, як вигідно перевести долари в турецькі ліри , покласти на депозит під 20% і жити з депозиту.
А потім він же каже, що він нічого такого не рекомендував.

А в перспективі, він заявить, що орендує 1к "брежнєвку" у приятелів в Мелітополі ', і що в Туреччині він був один раз, в 2013, на екскурсії в Стамбулі, куди він приїхав за дешевими носками і трусами.

+ У нас у Львові колись мудрі люди казали : Хто багато божиться, той багато БРЕШЕ.
roberto dark
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