RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:04

В єдиному пориві, в одній діжці багна, з одним тазом помиїв злилися українофіл з лівого берега Дніпра та українофоб з Ізраїля.
Пані Ірино та пан Faseless - вибачайте, але мені навіть подобається, як вони особисто вас принижують.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:11

Давайте писати за темою.

Навіщо цей плач, скиглення, тягамотство?

Не можете адекватно спілкуватись з читачами, гординя розпирає - не пишіть нічого.

Форум і без вас буде існувати.

"Отряд не заметил потери бойца
И яблочко-песню допел до конца!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22451
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2345 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:14

Бесятся классно інхвЕстарЫ.
Голые босы безработные - кроме заробитчанина с Израиля - тот от завтра работает - у них с воскресенья рабочая неделя - на конвейере кибуца - для Вас то, что надо делать: выкапывайте бабло из-под груши - и к нему - в Израиль!
Успехов в инвестициях в Израиле!
Финансовый форум Украины вам в помощь!
Ребята только так! Сейчас безработный с левого берега Киева вас научит. Читайте ниже.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 20 лис, 2021 15:47, всього редагувалось 3 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20

Капець.
Спочатку відомий пан розказував, як вигідно перевести долари в турецькі ліри , покласти на депозит під 20% і жити з депозиту.
А потім він же каже, що він нічого такого не рекомендував.

А в перспективі, він заявить, що орендує 1к "брежнєвку" у приятелів в Мелітополі ', і що в Туреччині він був один раз, в 2013, на екскурсії в Стамбулі, куди він приїхав за дешевими носками і трусами.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22451
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1409 раз.
Подякували: 2345 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:48

  Frant написав:Капець.
Спочатку відомий пан розказував, як вигідно перевести долари в турецькі ліри , покласти на депозит під 20% і жити з депозиту.
А потім він же каже, що він нічого такого не рекомендував.

А в перспективі, він заявить, що орендує 1к "брежнєвку" у приятелів в Мелітополі ', і що в Туреччині він був один раз, в 2013, на екскурсії в Стамбулі, куди він приїхав за дешевими носками і трусами.

+ У нас у Львові колись мудрі люди казали : Хто багато божиться, той багато БРЕШЕ.
Сервантес написав "Дон Кіхот" у тюрьмі, то чому б нашому горе-письменнику не писати, про свої пригоди у Анталії, в тому ж Мелітополі? (Пригадую він ще про жовту воду в Чорному морі, так вже детально описував, ніби сам в ній стояв по пояс))
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 16:06, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 04.06.19
Подякував: 155 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59

del
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 20 лис, 2021 16:04, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 19.09.10
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:03

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Що Мої там пости стосовно нерухомості теж за видалили кордоном?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 19.09.10
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05

  akurt написав:Пані Ірино!
В голос сміється особисто з Вас - Ви особисто вчора видалили 15 моїх повідомлень.

Тебя слишком рано выпустили из резервации.
После 15 постов ни о чем, желательно угомониться...
RTC12
 
Повідомлень: 608
З нами з: 09.05.15
Подякував: 98 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:12

  RTC12 написав:
  akurt написав:Пані Ірино!
В голос сміється особисто з Вас - Ви особисто вчора видалили 15 моїх повідомлень.

Тебя слишком рано выпустили из резервации.
После 15 постов ни о чем, желательно угомониться...

Репертуар у него не меняется - голые, босые, безработные, воздух между бетонных плит, масло подсолнечное у вас ПОДОРОЖАЛО, а я вообще из-за станка только в синагогу выхожу. Вообщем форум
определённо ФИНАНСОВЫЙ у бедного и несчастного акурта.
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 16:17, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 04.06.19
Подякував: 155 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:16

  BIGor написав:Що Мої там пости стосовно нерухомості теж за видалили кордоном?

Ви про що?
Яка нерухомість... які інвестиції - десятки повідомлень по труси акурта, про його депозити, про його панчохи...
Ви про шо... які нвестиції... Тю на Вас...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2438 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 386387388389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 839, 840, 841
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8401 1154827
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лис, 2021 17:04
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 53238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105246
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.