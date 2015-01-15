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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:04
Цікаво, чи будуть на форумі публікації за темою гілки?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лис, 2021 00:30, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:11
Давайте писати за темою.
Навіщо цей плач, скиглення, тягамотство?
Не можете адекватно спілкуватись з читачами, гординя розпирає - не пишіть нічого.
Форум і без вас буде існувати.
"Отряд не заметил потери бойца
И яблочко-песню допел до конца!"
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:14
Слава Богу ветку почистили от мусора людей, которые не имеют никакого отношения к ее теме.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 21 лис, 2021 00:20, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:20
Капець.
Спочатку відомий пан розказував, як вигідно перевести долари в турецькі ліри , покласти на депозит під 20% і жити з депозиту.
А потім він же каже, що він нічого такого не рекомендував.
А в перспективі, він заявить, що орендує 1к "брежнєвку" у приятелів в Мелітополі ', і що в Туреччині він був один раз, в 2013, на екскурсії в Стамбулі, куди він приїхав за дешевими носками і трусами.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:48
+ У нас у Львові колись мудрі люди казали : Хто багато божиться, той багато БРЕШЕ.
Сервантес написав "Дон Кіхот" у тюрьмі, то чому б нашому горе-письменнику не писати, про свої пригоди у Анталії, в тому ж Мелітополі? (Пригадую він ще про жовту воду в Чорному морі, так вже детально описував, ніби сам в ній стояв по пояс))
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 20 лис, 2021 16:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 20 лис, 2021 15:59
del
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 20 лис, 2021 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:03
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Що Мої там пости стосовно нерухомості теж за видалили кордоном?
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:05
Додано: Нед 21 лис, 2021 14:58
11.23 лиры за доллар Це перемога!! Кое-кто празднует очередные "именины сердца " и "увеличения" своего депозита в лирах. А сумма немаленькая 10 000$.
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