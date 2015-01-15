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fler написав:Полностью запретили въезд туристам из Украины только четыре государства - Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта. В части других государств ограничили въезд только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Среди них, напр., Франция, Чехия, Германия. В некоторых государствах оставили возможность пребывания невакцинированным туристам, но обязательным является либо тест на коронавирус, либо он же в сочетании с самоизоляцией. К ним относится, например, Норвегия.
щось поки що нікуди не хочецця, тре чекати кінця короної, але він може постійно переноситися