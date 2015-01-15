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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:58

11.23 лиры за доллар Це перемога!! Кое-кто празднует очередные "именины сердца " и "увеличения" своего депозита в лирах. А сумма немаленькая 10 000$.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:18

ковідна мапа: куди мона і з чим

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5338800#p5338800
  fler написав:Полностью запретили въезд туристам из Украины только четыре государства - Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта. В части других государств ограничили въезд только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Среди них, напр., Франция, Чехия, Германия. В некоторых государствах оставили возможность пребывания невакцинированным туристам, но обязательным является либо тест на коронавирус, либо он же в сочетании с самоизоляцией. К ним относится, например, Норвегия.

Зображення


щось поки що нікуди не хочецця,
тре чекати кінця короної, але він може постійно переноситися
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:24

  akurt написав:Пан change_pm! Отримав для Вас інформацію - в приваті напишу...

я поїв і в шапці. хіхі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:щось поки що нікуди не хочецця,
это самая классная позиция. В идеале, не должно хотеться даже кушать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:41

  juristkostya написав:
  flyman написав:щось поки що нікуди не хочецця,
это самая классная позиция. В идеале, не должно хотеться даже кушать.

мапа юристукості до дупи, так і запишем
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:45

flyman мапа как мапа. По сути, с весны этого года по сегодняшний день режим попадания в ЕС менялся в несущественных деталях. Просто, вы не следили за темой, и теперь мапа для вас откровение.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:не маніпулюй про одкровення.
если не откровение - в чём был смысл делать перепост общедоступной и ОЧЕНЬ неновой инфо?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:57

  juristkostya написав:
  flyman написав:не маніпулюй про одкровення.
если не откровение - в чём был смысл делать перепост общедоступной и ОЧЕНЬ неновой инфо?

не менший ніж у твоїй, точншіше відсутності від тебе інфи.
критикуючи - пропонуй.
А івно кидати на вентилятор тут і без тебе є інвештор.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 18:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:критикуючи - пропонуй.
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.

Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:42

  juristkostya написав:
  flyman написав:критикуючи - пропонуй.
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.

Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?

тепер ясно, тут затронуте его, бачте юристкостя колись тут копіював зсилку.
А тут посягнулися на його працю.
Тут ще є один кадр.
Сприймає дуже близько де серця, якщо не про Туреччину в позитивному світлі інвестицій і нерухомість писати.

Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.

А посилання на мапу можеш залишити за собою. Не претендую на лаври відкривача мап.
flyman
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