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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:51

  juristkostya написав:
  flyman написав:критикуючи - пропонуй.
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.

Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?

Вы, juristkostya, просто не поняли: Флайман позиционириует себя как "программист".
Да, много лет безработный. Но ведь ищет работу...
Да, не умеет пользоваться клавишей Delete.
Да, последние 10 лет не умеет пользоваться кнопкой на форуме "Цитата".
Але ж окраса Фінансового форуму України. Тут саме таких і тримають...
Нужно терпеть... Привыкайте.
akurt
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  #<1 ... 386387388389
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