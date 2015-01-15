juristkostya написав:я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.
Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?
Вы, juristkostya, просто не поняли: Флайман позиционириует себя как "программист".
Да, много лет безработный. Но ведь ищет работу...
Да, не умеет пользоваться клавишей Delete.
Да, последние 10 лет не умеет пользоваться кнопкой на форуме "Цитата".
Але ж окраса Фінансового форуму України. Тут саме таких і тримають...
Нужно терпеть... Привыкайте.