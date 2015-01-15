Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fler написав:Полностью запретили въезд туристам из Украины только четыре государства - Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта. В части других государств ограничили въезд только при наличии полного курса вакцинации от коронавируса. Среди них, напр., Франция, Чехия, Германия. В некоторых государствах оставили возможность пребывания невакцинированным туристам, но обязательным является либо тест на коронавирус, либо он же в сочетании с самоизоляцией. К ним относится, например, Норвегия.
щось поки що нікуди не хочецця, тре чекати кінця короної, але він може постійно переноситися
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.
Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.
Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?
тепер ясно, тут затронуте его, бачте юристкостя колись тут копіював зсилку. А тут посягнулися на його працю. Тут ще є один кадр. Сприймає дуже близько де серця, якщо не про Туреччину в позитивному світлі інвестицій і нерухомість писати.
Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.
А посилання на мапу можеш залишити за собою. Не претендую на лаври відкривача мап.