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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 22 лис, 2021 08:32
flyman написав: juristkostya написав: flyman написав:
критикуючи - пропонуй.
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.
Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?
тепер ясно, тут затронуте его, бачте юристкостя колись тут копіював зсилку.
А тут посягнулися на його працю.
Тут ще є один кадр.
Сприймає дуже близько де серця, якщо не про Туреччину в позитивному світлі інвестицій і нерухомість писати.
Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.
А посилання на мапу можеш залишити за собою. Не претендую на лаври відкривача мап.
Є така точка зору...
Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))
Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.
- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.
В чьому проблема короної
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:13
change_pm написав: juristkostya написав: flyman написав:
щось поки що нікуди не хочецця,
это самая классная позиция. В идеале, не должно хотеться даже кушать
.
а що там кушать на 100 баксів в місяць? сушки?
Не французькі сири з цвіллю за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:20
flyman написав:
Не французькі сири з цвіллю
за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.
Ням-ням )))
Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:21
change_pm написав:
Є така точка зору...
Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))
Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.
- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.
В чьому проблема короної
Хєх.
Проблема, думаю, що тре буде по ближче до пенсії знайти собі постійну роботу в ОК. Трохи попротирати штани в офісі та вийти на відпочинок британським пенсіонером. Може ще яку кавалірку взяти в дешеву іпотеку. Яку здати УК, а самому на Філіпіни/Португалію/Болгарію.
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2
Додано: Пон 22 лис, 2021 09:24
change_pm написав: flyman написав:
Не французькі сири з цвіллю
за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.
Ням-ням )))
Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...
Через кавалірки біля ШРТ і через мультиплікатор даю більше користі ненці, чим просто проїдання звичайним пересіченим імпортних ковбас та сирів, купівля єврошрота та смартфонів/зомбоящиків. Так що не тре ляля.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:25
flyman написав: change_pm написав:
Є така точка зору...
Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))
Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.
- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.
В чьому проблема короної
Хєх.
Проблема, думаю, що тре буде по ближче до пенсії знайти собі постійну роботу в ЮК
. Трохи попротирати штани в офісі та вийти на відпочинок британським пенсіонером. Може ще яку кавалірку взяти в дешеву іпотеку. Яку здати УК, а самому на Філіпіни/Португалію/Болгарію.
Хіхі... прям мої думки читаєш... Я думаю в Манч перебратись років через 3-5...
Зара попінаю, подивлюсь, чьо і як відбувається геополітично, і внаюкейшину
А чьо, що робини внаненьці
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:27
flyman написав:
Через кавалірки біля ШРТ
change_pm написав: flyman написав:
Не французькі сири з цвіллю
за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.
Ням-ням )))
Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...
і через мультиплікатор даю більше користі ненці, чим просто проїдання звичайним пересіченим імпортних ковбас та сирів, купівля єврошрота та смартфонів/зомбоящиків. Так що не тре ляля.
Це точно! Підтримуєш своїми грошами корупцію і порушення законодавства! Чьо, молодець!
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