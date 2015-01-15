RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390>
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 08:32

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:критикуючи - пропонуй.
я вам давал ссылку на сайт нашего МИДа, где информация официальная и обновляется практически ежедневно. А также на отзывы реально ездящих в Европу людей. На основе этих материалов я лично успешно катался в отпуск ещё в октябре 2020 года, а сейчас это стало многократно легче.

Да, вы по каким-то глубинным причинам не смогли скопировать ссылку и вставить её в адресную строку своего браузера - но неужели это моя вина?

тепер ясно, тут затронуте его, бачте юристкостя колись тут копіював зсилку.
А тут посягнулися на його працю.
Тут ще є один кадр.
Сприймає дуже близько де серця, якщо не про Туреччину в позитивному світлі інвестицій і нерухомість писати.

Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.

А посилання на мапу можеш залишити за собою. Не претендую на лаври відкривача мап.

Є така точка зору...

Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))

Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.

- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.

В чьому проблема короної :?:
change_pm
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:13

  change_pm написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:щось поки що нікуди не хочецця,
это самая классная позиция. В идеале, не должно хотеться даже кушать.

а що там кушать на 100 баксів в місяць? сушки?

Не французькі сири з цвіллю за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:20

  flyman написав:Не французькі сири з цвіллю за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.

Ням-ням )))

Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...
change_pm
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:21

  change_pm написав:Є така точка зору...

Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))

Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.

- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.

В чьому проблема короної :?:

Хєх.
Проблема, думаю, що тре буде по ближче до пенсії знайти собі постійну роботу в ОК. Трохи попротирати штани в офісі та вийти на відпочинок британським пенсіонером. Може ще яку кавалірку взяти в дешеву іпотеку. Яку здати УК, а самому на Філіпіни/Португалію/Болгарію.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:24

  change_pm написав:
  flyman написав:Не французькі сири з цвіллю за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.

Ням-ням )))

Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...

Через кавалірки біля ШРТ і через мультиплікатор даю більше користі ненці, чим просто проїдання звичайним пересіченим імпортних ковбас та сирів, купівля єврошрота та смартфонів/зомбоящиків. Так що не тре ляля.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:25

  flyman написав:
  change_pm написав:Є така точка зору...

Але хто тут інвестує під час? Всі інвестували ДО того як...
По меншим цінам і наразі платимо розстрочки, і так далі )))

Розмірковуючи про інвестування під оренду під час короної. В ЮК взагалі на проблема.

- Управляючі компанії працюють на ВУРА!
- Солісітори також.
- Свіфтики бігають.
- Пошта шлеться.
- Бабусіки (лізавєточки) кропають на рахуночки.

В чьому проблема короної :?:

Хєх.
Проблема, думаю, що тре буде по ближче до пенсії знайти собі постійну роботу в ЮК. Трохи попротирати штани в офісі та вийти на відпочинок британським пенсіонером. Може ще яку кавалірку взяти в дешеву іпотеку. Яку здати УК, а самому на Філіпіни/Португалію/Болгарію.

Хіхі... прям мої думки читаєш... Я думаю в Манч перебратись років через 3-5...

Зара попінаю, подивлюсь, чьо і як відбувається геополітично, і внаюкейшину 8)

А чьо, що робини внаненьці :?:
change_pm
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:27

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Не французькі сири з цвіллю за 500 грн. кіло.
За 100у.е можна нормально харчуватися і вна неньці, і в Польщі і в Туреччині.
В Швеції дорожче буде, 150уе.
Але от витрати на оренду та комуналку будуть різнитися.
В мене оренда нуль. Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.

Ням-ням )))

Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...

Через кавалірки біля ШРТ і через мультиплікатор даю більше користі ненці, чим просто проїдання звичайним пересіченим імпортних ковбас та сирів, купівля єврошрота та смартфонів/зомбоящиків. Так що не тре ляля.

Це точно! Підтримуєш своїми грошами корупцію і порушення законодавства! Чьо, молодець! :roll:
change_pm
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:30

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:Ням-ням )))

Ти погана людина для неньки, не витрачаєш грощі, не підтримуєш ВВП (вовку)...

Через кавалірки біля ШРТ і через мультиплікатор даю більше користі ненці, чим просто проїдання звичайним пересіченим імпортних ковбас та сирів, купівля єврошрота та смартфонів/зомбоящиків. Так що не тре ляля.

Це точно! Підтримуєш своїми грошами корупцію і порушення законодавства! Чьо, молодець! :roll:

тобі не догодиш, тому пропоную звернутися за консультацією до самзнаєшкого самзнаєшде самзнаєшяк
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26800
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1313 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:34

  flyman написав:тобі не догодиш, тому пропоную звернутися за консультацією до самзнаєшкого самзнаєшде самзнаєшяк

до речі, дуже поважна і приємна людина... імхо, краще ніж деякі невідомі учьоткі...
change_pm
 
Повідомлень: 4985
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Комуналка (ОСББ, е.е., водоканал) + інтернет + мобільний зв'язок біля $20 в місяць, поки що.

Треба щоб Ви розкривали більш точно дані, наприклад, в мене
Холодна вода 60 грн, відведення 30 грн.
Інтеренет - 105 грн, моб. 85 грн. Оссб - 400 грн.
Енергія - 350 грн.
Опалення 2500 грн. (у Вас немає)
Вивезення сміття - 45 грн. (у Вас немає)
Всього за місяць - 3 575 грн. (135 дол.)
Востаннє редагувалось BIGor в Пон 22 лис, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 19.09.10
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1181 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 387388389390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 839, 840, 841
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8407 1156880
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 17:42
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 53296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105274
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2656)
22.11.2021 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.