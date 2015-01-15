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Пенсійний калькулятор: скільки в старості отримуватиме нинішня молодь і де дізнатися свою суму вже зараз
Для отримання пенсії необхідні всього три складові:
- Потрібно працювати офіційно. - Довго - 35 років. - І бажано на хорошій зарплаті. Чи вона вища - тим краща пенсія. Принаймні так зараз декларує держава. Але найголовніше тут - щомісяця платити внески до Пенсійного фонду. Тільки так зарахують страховий стаж. Зазвичай це робить роботодавець. А от для тих, хто не дає нічого - клуб пенсіонерів буде закритим, стверджує економіст Дмитро Боярчук.
"Якщо ви працюєте десь за кордоном, увага, працюєте неофіційно, або взагалі не працюєте, то ви просто не будете мати право на цю державну пенсію", - пояснює економіст, розробник пенсійного калькулятора Дмитро Боярчук.
flyman написав:Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.
наоборот, прекрасно видно, что барьеры, действовашие всего год назад, в подавляющей части отменены.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 22 лис, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.