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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:46

всьо пльохо...(((

Пенсійний калькулятор: скільки в старості отримуватиме нинішня молодь і де дізнатися свою суму вже зараз

Для отримання пенсії необхідні всього три складові:

- Потрібно працювати офіційно.
- Довго - 35 років.
- І бажано на хорошій зарплаті. Чи вона вища - тим краща пенсія. Принаймні так зараз декларує держава.
Але найголовніше тут - щомісяця платити внески до Пенсійного фонду. Тільки так зарахують страховий стаж. Зазвичай це робить роботодавець. А от для тих, хто не дає нічого - клуб пенсіонерів буде закритим, стверджує економіст Дмитро Боярчук.

"Якщо ви працюєте десь за кордоном, увага, працюєте неофіційно, або взагалі не працюєте, то ви просто не будете мати право на цю державну пенсію", - пояснює економіст, розробник пенсійного калькулятора Дмитро Боярчук.

https://tsn.ua/exclusive/pensiyniy-kalk ... 14553.html

Виділене - це взагалі хамство... Цікаво, чому ніхто не виходить протестувати?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

"Зимова війна": як і коли війська Росії можуть вторгнутися та хто допоможе Україні

Знову нагнітають... кловуни!

Нічого не буде, а так взагалі - дивимось навзу гілки, робимо так і не переймаємося )))

хіхі...
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:А тут посягнулися на його працю.
вы понимаете разницу между инфо напрямую от МИДа и в пересказе от одного журналиста другому?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:55

отец радной!!!

Янукович згадав про восьму річницю Майдану та звернувся до українців: що сказав

https://tsn.ua/ukrayina/yanukovich-zgad ... 14946.html
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:56

  flyman написав:Мапа ЄС приведена тільки для підтверження думки, яку в черговий раз виріш нагадати: що до закінчення ковідоної інвестувати кудись поза пішої доступності, тобто в навіть в інший район міста, не кажучи про іншу державу, наразі дуже ризикова афера.


наоборот, прекрасно видно, что барьеры, действовашие всего год назад, в подавляющей части отменены.
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 22 лис, 2021 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:01

:!:
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 22 лис, 2021 13:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:03

change_pm миль пардон, подправил
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