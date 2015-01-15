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akurt написав:Для тих форумчан, хто інвестував в комплекс Casa Grande. Мене важко чимось здивувати, але цього разу здивували реально: я писав форумчанам-інвесторам десь тиждень тому, що поруч з комплексом на 50-ти сотках землі влаштовують безоплатну парковку з освітленням.
akurt написав:Для тих форумчан, хто інвестував в комплексCasa Grande. Мене важко чимось здивувати, але цього разу здивували реально: я писав форумчанам-інвесторам десь тиждень тому, що поруч з комплексом на 50-ти сотках землі влаштовують безоплатну парковку з освітленням.