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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 398399400401
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:34

Увага, важлива інформація !!!

Для тих форумчан, які купили квитки на майбутній ПОЛІТ У КОСМОС компанії Річарда Бенсона, також повідомляю, що з деталями польоту вони можуть ознайомитись на сайті https://www.virgingalactic.com/.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:04

  akurt написав:Для тих форумчан, хто інвестував в комплекс Casa Grande.
Мене важко чимось здивувати, але цього разу здивували реально: я писав форумчанам-інвесторам десь тиждень тому, що поруч з комплексом на 50-ти сотках землі влаштовують безоплатну парковку з освітленням.

Чекайте в гості десь через 3 тижні іншаллах!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Для тих форумчан, хто інвестував в комплекс Casa Grande.
Мене важко чимось здивувати, але цього разу здивували реально: я писав форумчанам-інвесторам десь тиждень тому, що поруч з комплексом на 50-ти сотках землі влаштовують безоплатну парковку з освітленням.

Сусіди, пишіть в лічку, познайомимося...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:10

  change_pm написав:Сусіди, пишіть в лічку, познайомимося...

Якщо дійсно зустрінемося - то будете вже "номер 5" з форумчан, з ким особисто зустрічався в Анталії.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 26 лис, 2021 16:31, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:22

  akurt написав:
  change_pm написав:Сусіди, пишіть в лічку, познайомимося...

Якщо дійсно зустрінемося - то будете вже "номер 5" з форумчан, з ким особисто зустрічався в Анталії.

Свиснеш, коли ціни в Анталії складуться в двоє (в уях, звичайно, не в лірах)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 20:00

  flyman написав:
  akurt написав:
  change_pm написав:Сусіди, пишіть в лічку, познайомимося...

Якщо дійсно зустрінемося - то будете вже "номер 5" з форумчан, з ким особисто зустрічався в Анталії.

Свиснеш, коли ціни в Анталії складуться в двоє (в уях, звичайно, не в лірах)

Я думаю, в такому разі буде черга з покупців...
BIGor
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  #<1 ... 398399400401
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