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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 лис, 2021 16:34
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:flyman
друх, а ти м"енсо їсиш? яке?
Бро! Найкраще м"ясо це ковбаса.
Правильно ставити питання, чи є в раціоні білкова їжа. Відповідь: є!
Гриби, яйця, рибні консерви, котлети, сосиски, ковбаса.
Сире м"ясо не їм.
З.І.
Какой вопрос такой отвєт.
спосібо!!! сміявсі!!! ще раз - СПОСІБО!!!
так і запишемо, м"єнсо поцієнт не вживає ((((
зі. і не треба перекручувати моє питання ))))
записуй що хочеш, можна подумати, ти мені через інтернет в миску заглядаєш і в унітазі чек-контроль робиш
а чьо хочеш борщику на свінячих реберцях, шинку?
кушай бараніну з акуртом.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:51
Frant написав: roberto dark написав:
Zрадіо, пише про те, що скоро в Україні "кукурудзяна каша" стане основною їжею для всіх тих, хто не готовий до чергової економічної кризи
Я не впевнений, що його прогноз швидко реалізується.
Тим більше, мова про Туреччину, Болгарію та інші Албанії.
Проте, схоже, що дехто на турецькому березі - змушений буде перейти на харчування з скумбрії на кільку, а потім - до черствий хліб)))
Зараз почне плигати і співати, підтанцовщик турецьких ріелторів)))
Про Туреччину, то навіть мови немає, бо там криза вже набрала хід і мчить як паровоз у прірву на всіх парах. Будемо надіятись акурт все ж таки з нього зіскочить, хоча би голий та босий але живий та здоровий. Нам він ще
знадобиться в інших справах та дослідженнях.
А поки придивляємось, аналізуємо та робимо висновки. Класно, що є
такі виживальщики-експериментатори над собою. Тренуємось на них та вчимося
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:47
Вроде в Израиле уже полночь и ребе в Синагоге сказал всем неудачливым инвесторам в брошенные недострои под Киевом намазать пейсы оливковым маслом и спать - разве не так?
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:55
akurt написав:
Итак:
- цены на квартиры в Анталии вышли в конце 2020 года на новый уровень - подорожание про данным аналитиков в Великобритании - на 30% (в валюте), первое место в мире, а по недавним данным МВФ на - по памяти - 18% (второе место в мире после Люксембурга, не третьем - Новая Зеландия).
Во трандит,как Троцкий.Месяц наверное если не больше здесь не был..Зашел,а тут......лира ипанулась в хлам,даже больше чем я предсказывал еще летом(прогноз был 10)-признаюсь,не следил-пропустил это событие.Великий комбинатор,как всегда в своем репертуаре
поеть одно и тоже
А тем временем,сам мне больше напоминает персонаж из мультика,по отношению к тому,что происходит с экономикой в Туреччине-
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Додано: Вів 30 лис, 2021 00:27
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:flyman
друх, а ти м"енсо їсиш? яке?
Бро! Найкраще м"ясо це ковбаса.
Правильно ставити питання, чи є в раціоні білкова їжа. Відповідь: є!
Гриби, яйця, рибні консерви, котлети, сосиски, ковбаса.
Сире м"ясо не їм.
З.І.
Какой вопрос такой отвєт.
спосібо!!! сміявсі!!! ще раз - СПОСІБО!!!
так і запишемо, м"єнсо поцієнт не вживає ((((
зі. і не треба перекручувати моє питання ))))
Якби ковбасі крила - кращої птиці на світі не було б
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Додано: Вів 30 лис, 2021 03:28
Флайманом можна пишатися: вся країна за допомогою Фінансового порталу ретельно слідкує, чи інвестор в кавалірки, якими оточує Київ, харчується "рибними" консервами.
В оприлюдненому раньше багаторазово на всю Україну меню інвестора "Рибні консерви" не згадуються.
- батон білий - 33 (тридцять три) грами - згадується;
- картопля 170 (сто сімдесят) грамів згадується;
- сир твердий 10 (десять
) грамів - згадується;
- масло вершкове 10 (десять) грамів - згадується.
flyman написав:
Сире м"ясо не їм.
Дивно: багато разів наполегливо питав, як люди в інших країнах можуть жити без поросятини...
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