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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 406407408409
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 16:34

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
друх, а ти м"енсо їсиш? яке?

Бро! Найкраще м"ясо це ковбаса. :roll:

Правильно ставити питання, чи є в раціоні білкова їжа. Відповідь: є!
Гриби, яйця, рибні консерви, котлети, сосиски, ковбаса.
Сире м"ясо не їм.

З.І.
Какой вопрос такой отвєт.

спосібо!!! сміявсі!!! ще раз - СПОСІБО!!!

так і запишемо, м"єнсо поцієнт не вживає ((((

зі. і не треба перекручувати моє питання ))))

записуй що хочеш, можна подумати, ти мені через інтернет в миску заглядаєш і в унітазі чек-контроль робиш :shock:

а чьо хочеш борщику на свінячих реберцях, шинку?
кушай бараніну з акуртом.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:51

  Frant написав:
  roberto dark написав:Zрадіо, пише про те, що скоро в Україні "кукурудзяна каша" стане основною їжею для всіх тих, хто не готовий до чергової економічної кризи

Я не впевнений, що його прогноз швидко реалізується.
Тим більше, мова про Туреччину, Болгарію та інші Албанії.

Проте, схоже, що дехто на турецькому березі - змушений буде перейти на харчування з скумбрії на кільку, а потім - до черствий хліб)))

Зараз почне плигати і співати, підтанцовщик турецьких ріелторів)))

Про Туреччину, то навіть мови немає, бо там криза вже набрала хід і мчить як паровоз у прірву на всіх парах. Будемо надіятись акурт все ж таки з нього зіскочить, хоча би голий та босий але живий та здоровий. Нам він ще
знадобиться в інших справах та дослідженнях. :wink:

А поки придивляємось, аналізуємо та робимо висновки. Класно, що є
такі виживальщики-експериментатори над собою. Тренуємось на них та вчимося :!:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:47

Вроде в Израиле уже полночь и ребе в Синагоге сказал всем неудачливым инвесторам в брошенные недострои под Киевом намазать пейсы оливковым маслом и спать - разве не так?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:55

  akurt написав:
Итак:
- цены на квартиры в Анталии вышли в конце 2020 года на новый уровень - подорожание про данным аналитиков в Великобритании - на 30% (в валюте), первое место в мире, а по недавним данным МВФ на - по памяти - 18% (второе место в мире после Люксембурга, не третьем - Новая Зеландия).


Во трандит,как Троцкий.Месяц наверное если не больше здесь не был..Зашел,а тут......лира ипанулась в хлам,даже больше чем я предсказывал еще летом(прогноз был 10)-признаюсь,не следил-пропустил это событие.Великий комбинатор,как всегда в своем репертуаре :mrgreen: поеть одно и тоже :lol:





А тем временем,сам мне больше напоминает персонаж из мультика,по отношению к тому,что происходит с экономикой в Туреччине-

osafly
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 00:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
друх, а ти м"енсо їсиш? яке?

Бро! Найкраще м"ясо це ковбаса. :roll:

Правильно ставити питання, чи є в раціоні білкова їжа. Відповідь: є!
Гриби, яйця, рибні консерви, котлети, сосиски, ковбаса.
Сире м"ясо не їм.

З.І.
Какой вопрос такой отвєт.

спосібо!!! сміявсі!!! ще раз - СПОСІБО!!!

так і запишемо, м"єнсо поцієнт не вживає ((((

зі. і не треба перекручувати моє питання ))))
Якби ковбасі крила - кращої птиці на світі не було б
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 03:28

Флайманом можна пишатися: вся країна за допомогою Фінансового порталу ретельно слідкує, чи інвестор в кавалірки, якими оточує Київ, харчується "рибними" консервами.
В оприлюдненому раньше багаторазово на всю Україну меню інвестора "Рибні консерви" не згадуються.
- батон білий - 33 (тридцять три) грами - згадується;
- картопля 170 (сто сімдесят) грамів згадується;
- сир твердий 10 (десять) грамів - згадується;
- масло вершкове 10 (десять) грамів - згадується.
  flyman написав:Сире м"ясо не їм.

Дивно: багато разів наполегливо питав, як люди в інших країнах можуть жити без поросятини...
akurt
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