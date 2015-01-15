Додано: Сер 01 гру, 2021 08:32

Ну все это касается граждан Турции. Действительно снижают ставку рефинансирования, чтобы повлиять на ставки кредитования населения.

Вчера был обзор в прессе: ставки по депозитам снизились, а вот по кредитованию - нет.

Иностранцам открыта пещера Аладдина.

Вчера проводил граждан Германии - прилетали на предмет покупки квартиры - квартиру подобрали - улетели согласовывать детали своих евро в Германии, они были в реальном шоке:

- обед на троих в ресторане - 110 лир - примерно 8 евро. Сказали, что в Дюссельдорфе за 5 евро они только смогли бы что-то самое дешевое одному "в клювик бросить".

- обед на троих в ресторане в старом городе "Калечии" в бутик-ресторане - 190 лир - примерно 12 евро.

Я им вообще сказал: цены в лирах делите на 15 - будут евро.

Они так и делали:

- кроссовки Nike - 450 лир - 30 евро;

- сумка дамская какая то та брендовая или реплика 280 лир - 19 евро (дали продавцу с барского плеча купюру у в 20 евро).

И так далее. Набили полный чемодан всяким...

Мы с ними обсуждали цены содержания их будущей квартиры - отказывались верить:

- квартплата - максимум 10 евро в месяц;

- природный газ - 10 евроцентов куб. м;

- вода - 30 евроцентов куб. м.

- электроэнергия - 7 евроцентов 1 кВтчас.

- бензин - 0,7 евро 1 литр.



Несколько раз меня переспрашивали: "Генеральная уборка квартиры после строителей точно ли будет стоить всего 40 (сорок) евро?" Точно: 600 лир. Вздыхали: "Ну надо же - все даром..."

Квартиры хотят взять под арендаторов - сказали, что 300 евро в месяц их вполне устраивает, так как в Германии никакие ставки по депозитам в банке не дадут такой приход.

Так что рай на Земле есть.



На рынке недвижимости вакханалия реэлторов, вчера встречался в кофейне с "нашим" - он из Днепра - сейчас все приезжают на авто - их риэлторы активно тягают от микрорайона Сарысу на самом юго-западе Анталии до самого северо-восточного - я аж поперхнулся как услышал - "Кунду". Это в районе аэропорта - сплошные пустыри (как они сказали "Зато какой простор") - так вот там 2+1 по 160 000 евро уже предлагают. Вот это я был в шоке.

Сегодня их риэлторы везут в Аланию. Хотят везде все посмотреть и определиться.

Я был в шоке и представлял, как риэлторы потирают руки: 5% от 160 000 евро - это однако 8000 евро с неба падает за 1 объект.

В моем микрорайоне уже на сайте объявлений поменяли цены быстро - уже обычная цена квартиры 1+1 - это 1 200 000 лир или почти 90 000 долларов.

Для справки: я покупал квартиру в 2017 за 168 000 лир - тогда 49 000 долларов.