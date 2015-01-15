Ну все это касается граждан Турции. Действительно снижают ставку рефинансирования, чтобы повлиять на ставки кредитования населения.
Вчера был обзор в прессе: ставки по депозитам снизились, а вот по кредитованию - нет.
Иностранцам открыта пещера Аладдина.
Вчера проводил граждан Германии - прилетали на предмет покупки квартиры - квартиру подобрали - улетели согласовывать детали своих евро в Германии, они были в реальном шоке:
- обед на троих в ресторане - 110 лир - примерно 8 евро. Сказали, что в Дюссельдорфе за 5 евро они только смогли бы что-то самое дешевое одному "в клювик бросить".
- обед на троих в ресторане в старом городе "Калечии" в бутик-ресторане - 190 лир - примерно 12 евро.
Я им вообще сказал: цены в лирах делите на 15 - будут евро.
Они так и делали:
- кроссовки Nike - 450 лир - 30 евро;
- сумка дамская какая то та брендовая или реплика 280 лир - 19 евро (дали продавцу с барского плеча купюру у в 20 евро).
И так далее. Набили полный чемодан всяким...
Мы с ними обсуждали цены содержания их будущей квартиры - отказывались верить:
- квартплата - максимум 10 евро в месяц;
- природный газ - 10 евроцентов куб. м;
- вода - 30 евроцентов куб. м.
- электроэнергия - 7 евроцентов 1 кВтчас.
- бензин - 0,7 евро 1 литр.
Несколько раз меня переспрашивали: "Генеральная уборка квартиры после строителей точно ли будет стоить всего 40 (сорок) евро?" Точно: 600 лир. Вздыхали: "Ну надо же - все даром..."
Квартиры хотят взять под арендаторов - сказали, что 300 евро в месяц их вполне устраивает, так как в Германии никакие ставки по депозитам в банке не дадут такой приход.
Так что рай на Земле есть.
На рынке недвижимости вакханалия реэлторов, вчера встречался в кофейне с "нашим" - он из Днепра - сейчас все приезжают на авто - их риэлторы активно тягают от микрорайона Сарысу на самом юго-западе Анталии до самого северо-восточного - я аж поперхнулся как услышал - "Кунду". Это в районе аэропорта - сплошные пустыри (как они сказали "Зато какой простор") - так вот там 2+1 по 160 000 евро уже предлагают. Вот это я был в шоке.
Сегодня их риэлторы везут в Аланию. Хотят везде все посмотреть и определиться.
Я был в шоке и представлял, как риэлторы потирают руки: 5% от 160 000 евро - это однако 8000 евро с неба падает за 1 объект.
В моем микрорайоне уже на сайте объявлений поменяли цены быстро - уже обычная цена квартиры 1+1 - это 1 200 000 лир или почти 90 000 долларов.
Для справки: я покупал квартиру в 2017 за 168 000 лир - тогда 49 000 долларов.