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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:29

  flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне

Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах.
Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. :|
Тоді наш пан став страждати словесним запором.
Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку.
Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:20

  Frant написав:
  flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне

Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах.
Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. :|
Тоді наш пан став страждати словесним запором.
Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку.
Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".

tonight pizza niam-niam with sausage, mushroom and onion
Зображення
акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро
flyman
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  #<1 ... 408409410411
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