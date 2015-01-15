Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах.
Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара.
Тоді наш пан став страждати словесним запором.
Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку.
Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".