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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 408409410411
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:29

  flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне

Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах.
Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. :|
Тоді наш пан став страждати словесним запором.
Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку.
Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:20

  Frant написав:
  flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне

Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах.
Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. :|
Тоді наш пан став страждати словесним запором.
Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку.
Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".

tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion
Зображення
акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро,
хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:47

flyman
Флай, видихай! (((
Португалія змінила умови: в’їзд тільки для вакцинованих з обов’язковим негативним тестом!

http://lowcostavia.com.ua/portugal-vyiz ... -z-testom/

зі. що за людє? га?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:51

  flyman написав:tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion
....
акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро,
хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого

говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...

не можна в німцях збирати гриби по лісах...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:38

  change_pm написав:
  flyman написав:tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion
....
акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро,
хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого

говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...

не можна в німцях збирати гриби по лісах...

комусь може і подобається в тій Німеччині - то не можна і це не можна, а хтось інфляції не бачить там, алєс гуд хер гауптман, навіть дешевшає:

https://dou.ua/forums/topic/35524/#2284278
Ну хорошо, он куда-то там подтягивается, какие-то проценты, но что конкретно подорожало из товаров в магазинах Германии? Продукты в магазине стоят столько же, если не дешевле. Стрижка столько же. iPhone 13 на момент выхода стоит дешевле, чем iPhone 12. Даже влажные салфетки, которые я покупаю каждый месяц, полтора года назад стоили дороже
ibb.co/W3nY2wF

Ну может что-то и подорожало, пиво вроде. Но я не пью алкоголь, не могу знать. Инфляция есть, но она настолько незначительная, что я этого не ощущаю, покупательная способность не падает. Это не так, как в Украине, когда товары реально дорожают в гривнах в полтора раза за пару лет, при том что курс к доллару сопоставимый.

ще пишуть про ось такі чудеса в німців
https://dou.ua/forums/topic/35524/#2284075
В Германии акцизы и пдв уменьшили на полгода в 2020, цены снизились на многое, из-за этого сейчас такая «инфляция».
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:45

  change_pm написав:flyman
Флай, видихай! (((
Португалія змінила умови: в’їзд тільки для вакцинованих з обов’язковим негативним тестом!

http://lowcostavia.com.ua/portugal-vyiz ... -z-testom/

зі. що за людє? га?

то якщо з вна неньки напряму пертися, а коли короткими перебіжками через Польщу чи Болгарію то може бути вже зовсім не так,
в Франції вроді всіх прибуваючих з поза ЄСа ПЦРять, ібо омікрон гад
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 21:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

якось призабули про Китай (КРЖН) з тим омікроном
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:04

  flyman написав:якось призабули про Китай (КРЖН) з тим омікроном

Це все одно, що згадувати (не "призабути") про розмір камінців на Марсі.
Неймовірно актуально.
akurt
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