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flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне
Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах. Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. Тоді наш пан став страждати словесним запором. Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку. Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".
flyman написав:загалом ясно: обісрано і воняє що вна ЄС що вна неньці, а вна Туреччинні чісто чьотко і все пахне
Звісно, наш ясновельможний пан раніше страждав буквенним поносом: писав багато і нудно, як жирно, гарно, смачно і сонячно жити в щасливій ердоганівській Туреччині на % з депозиту в турецьких лірах. Доки турецька ліра не впала вдвічі до долара. Тоді наш пан став страждати словесним запором. Можливо, він стоїть в черзі до турецького банка, щоб достроково розірвати депозит і хоть щось зняти з рахунку. Інакше, дехто змушений буде ділитись з означеним паном своїм пайком - мівіною, кількою в томатному сосусі і молочною сумішшю "Малятко".
tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро, хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого
flyman написав:tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion .... акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро, хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого
говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...
flyman написав:tonight pizza niam-niam with sausage, wild mushroom and onion .... акуртові німці за таку дома заплатять 20 євро, а в Туреччині 8 євро, хоча ні, хто їм додасть до піцци такий делікатес як дикий польський гриб (Imleria badia, podgrzybek brunatny) зібраного в лісі і потім замаринованого
говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...
не можна в німцях збирати гриби по лісах...
комусь може і подобається в тій Німеччині - то не можна і це не можна, а хтось інфляції не бачить там, алєс гуд хер гауптман, навіть дешевшає:
https://dou.ua/forums/topic/35524/#2284278 Ну хорошо, он куда-то там подтягивается, какие-то проценты, но что конкретно подорожало из товаров в магазинах Германии? Продукты в магазине стоят столько же, если не дешевле. Стрижка столько же. iPhone 13 на момент выхода стоит дешевле, чем iPhone 12. Даже влажные салфетки, которые я покупаю каждый месяц, полтора года назад стоили дороже ibb.co/W3nY2wF
Ну может что-то и подорожало, пиво вроде. Но я не пью алкоголь, не могу знать. Инфляция есть, но она настолько незначительная, что я этого не ощущаю, покупательная способность не падает. Это не так, как в Украине, когда товары реально дорожают в гривнах в полтора раза за пару лет, при том что курс к доллару сопоставимый.