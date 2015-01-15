Додано: Чет 02 гру, 2021 18:09

Я все думаю, что то у RTC12 совсем плохи дела (или наконец-то пришел в сознание), хотя вроде же инвестировал в 5 (пять) рулонов обоев. Надо же переклеить обои в комнате двушки, где живет с родаками...

Проявился инвестор...

Команда: "Смирно!"

("Струнко" он не знает - в РФ бабло колотил).

Точнее пытался...



Жаба его давит а нам приятно:

- виски Bell's как стоили 179 лир так и стоят - купил вечерком - получается так: 179/15,62=11,40 евро.

- шея баранья на закуску - 57 лир кг или 3,63 евро кг - взял маленкую - затянула на 1,3 кг. RТС12 такую и на картинке не видел.

- воlа минеральная - беру и в пластике - пищу готовить и в стекле.

В стекле 1 лира бутылочка той, что идет на экспорт в 30 стран мира - 200 мл - 1 лира или менее 2 гривен бутылка, чего мелочиться, взял упаковку в 20 бутылочек - может RТС12 пустые подарю - сдаст - разбогатеет первый раз в жизни.

В пластике мне нравится на вкус горная вода - где-то далеко в горах качают - 3.75 лиры за баклажку в 5 литров - это по 3.75/15,50=0.24 евро или примерно 7,50 гривны за баклажку в 5 литров. Не 27,50 гривны, а 7,50 гривны.

К виски взял пирожное Тирамису - я от него млею - тут засада реальная - стоило 7,50 лиры - теперь взял за 8.50 - 17 гривен.

Ну давай, парниша, тисни еще какой-то график от голода...

Малёхо не спеши: я кубики льда в стакан виски сперва брошу...

Потому графиком будешь меня ласкать и тешить...



P.S. Может кто не в курсе - у РТС12 тяжелая психо-финансовая травма с января 2021 - как лоханулся и не взял всего за 38 000 заработанных тяжело в Подмосковье долларов отличную НОВУЮ двушку у отличном НОВОМ комплексе - все под ключ в АНТАЛИИ - все готовое под ключ и с бесплатными подземным паркингом. Не взял потому - смеяться будете!!! - что в принтере Застройщика в тот день не было порошка ЗЕЛЕНОГО цвета, только синего цвета.

Теперь до конца жизни будет постить графики на Финансовом форуме Украины....

Ах, судьба, что ты, подлая, сделала...