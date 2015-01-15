говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...
не можна в німцях збирати гриби по лісах...
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:51
говорять злі людє, що без ліцензії ніхто не дасть...
не можна в німцях збирати гриби по лісах...
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:38
комусь може і подобається в тій Німеччині - то не можна і це не можна, а хтось інфляції не бачить там, алєс гуд хер гауптман, навіть дешевшає:
Ну хорошо, он куда-то там подтягивается, какие-то проценты, но что конкретно подорожало из товаров в магазинах Германии? Продукты в магазине стоят столько же, если не дешевле. Стрижка столько же. iPhone 13 на момент выхода стоит дешевле, чем iPhone 12. Даже влажные салфетки, которые я покупаю каждый месяц, полтора года назад стоили дороже
ibb.co/W3nY2wF
Ну может что-то и подорожало, пиво вроде. Но я не пью алкоголь, не могу знать. Инфляция есть, но она настолько незначительная, что я этого не ощущаю, покупательная способность не падает. Это не так, как в Украине, когда товары реально дорожают в гривнах в полтора раза за пару лет, при том что курс к доллару сопоставимый.
ще пишуть про ось такі чудеса в німців
В Германии акцизы и пдв уменьшили на полгода в 2020, цены снизились на многое, из-за этого сейчас такая «инфляция».
Додано: Сер 01 гру, 2021 19:45
то якщо з вна неньки напряму пертися, а коли короткими перебіжками через Польщу чи Болгарію то може бути вже зовсім не так,
в Франції вроді всіх прибуваючих з поза ЄСа ПЦРять, ібо омікрон гад
Додано: Сер 01 гру, 2021 21:45
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
якось призабули про Китай (КРЖН) з тим омікроном
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:04
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:54
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:09
Я все думаю, что то у RTC12 совсем плохи дела (или наконец-то пришел в сознание), хотя вроде же инвестировал в 5 (пять) рулонов обоев. Надо же переклеить обои в комнате двушки, где живет с родаками...
Проявился инвестор...
Команда: "Смирно!"
("Струнко" он не знает - в РФ бабло колотил).
Точнее пытался...
Жаба его давит а нам приятно:
- виски Bell's как стоили 179 лир так и стоят - купил вечерком - получается так: 179/15,62=11,40 евро.
- шея баранья на закуску - 57 лир кг или 3,63 евро кг - взял маленкую - затянула на 1,3 кг. RТС12 такую и на картинке не видел.
- воlа минеральная - беру и в пластике - пищу готовить и в стекле.
В стекле 1 лира бутылочка той, что идет на экспорт в 30 стран мира - 200 мл - 1 лира или менее 2 гривен бутылка, чего мелочиться, взял упаковку в 20 бутылочек - может RТС12 пустые подарю - сдаст - разбогатеет первый раз в жизни.
В пластике мне нравится на вкус горная вода - где-то далеко в горах качают - 3.75 лиры за баклажку в 5 литров - это по 3.75/15,50=0.24 евро или примерно 7,50 гривны за баклажку в 5 литров. Не 27,50 гривны, а 7,50 гривны.
К виски взял пирожное Тирамису - я от него млею - тут засада реальная - стоило 7,50 лиры - теперь взял за 8.50 - 17 гривен.
Ну давай, парниша, тисни еще какой-то график от голода...
Малёхо не спеши: я кубики льда в стакан виски сперва брошу...
Потому графиком будешь меня ласкать и тешить...
P.S. Может кто не в курсе - у РТС12 тяжелая психо-финансовая травма с января 2021 - как лоханулся и не взял всего за 38 000 заработанных тяжело в Подмосковье долларов отличную НОВУЮ двушку у отличном НОВОМ комплексе - все под ключ в АНТАЛИИ - все готовое под ключ и с бесплатными подземным паркингом. Не взял потому - смеяться будете!!! - что в принтере Застройщика в тот день не было порошка ЗЕЛЕНОГО цвета, только синего цвета.
Теперь до конца жизни будет постить графики на Финансовом форуме Украины....
Ах, судьба, что ты, подлая, сделала...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 гру, 2021 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:16
Разбавленный виски, пирожное Тирамису и шея вместо рёбер. Да, Вы, батенька, эстет ))))) температура на открытом балконе надеюсь все те же +20 )))
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