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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:41
akurt написав:
Вот за что я Вас люблю, пани, так за непосредственность и чувство юмора..
Браво!
Мы все знаем Ваш график:
- Позняки. Двушка. Вся жизнь прошла там. Единственная и неповторимая.
- суббота - в 18-00 пельмени. За неделю хоть раз перекусить не "на бегу".
- воскресенье 21-00 0 Борщ! Реально круто! Кастрюля до субботы - вот это я тоже люблю!
- с понедельника по пятницу мечты о Калабрии (это в Италии
) или об избушке рыбака посредине Кукенквакенского моря
(как Вы лично (!) писали, что уже покупаете (!!!) вот вот, как только наступит год 2020
) и рыбак такой весь из себя... Высокий блондин... 25 лет... Вы ему вручаете обещанные ему и объявленные на всю Украину 80 000 евро... (мы помним!)
Сказка!
Я говорил и подтверждаю: лично я Вас люблю!
P.S. Тирамису сейчас откушаю - хорошо, что напомнили.
Врать не буду - в кафе на пляже - в Бич-парке - под эвкалиптовыми деревьями - подают и за 1 евро, и за 2 евро. Дорого.
Для ченджа уточню, эклеры готовила месяц назад. День не вспомню, не на Позняках было ))) На Амозоне.ит появилась нога хамона, такая же как мы купили в подарок знакомому на Розетке. Погода у моря швах. Там ещё впереди неделя дождей под эвкалиптовыми деревьями, ну ничего, рассказывать басни и хвастаться тем, что вкусно весьма условно, никто не мешает ))) Больше льда в виски подложите только )))
ПС: часть домов в Италии в 2019-2020 упала в цене до 10%. В Анталии и Украине бешеный рост
Востаннє редагувалось stm
в Чет 02 гру, 2021 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:43
Вы не поверите, у меня отличный холодильник LG и лед для виски в кубиках есть всегда.
Спасибо, что за меня волнуетесь. Приятно. Чтобы мы делали без женщин...
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 18:51
akurt написав:
Вы не поверите, у меня отличный холодильник LG
и лед для виски в кубиках есть всегда.
Спасибо, что за меня волнуетесь. Приятно. Чтобы мы делали без женщин...
Я не за Вас беспокоюсь, а за благородный напиток, но Вы как обычно не догнали
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stm
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:08
Ну, за зарплату юрисконсульта благородные напитки не пить никогда, но приятно, что хоть такие слова знаете...
Горжусь собой: пару лет назад на этом форуме Вам рaссказывал, что такое итальянское Prosecco...
А то так бы и прошла жизнь у Вас без удовольствий...
Кстати, Вы на всю Украину обещали еще год назад объявить: выиграли ли Вы копеечное дело по незаконной работе автоэвакуатора в отношении авто вашего клиента.
Чем закончилось? Клиент хоть на хлеб Вам дал?
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:11
Ну, за зарплату юрисконсульта благородные напитки не пить никогда, но приятно, что хоть такие слова знаете...
Горжусь собой: пару лет назад на этом форуме Вам рaссказывал, что такое итальянское Prosecco...
А то так бы и прошла жизнь у Вас без удовольствий...
Кстати, Вы на всю Украину обещали еще год назад объявить: выиграли ли Вы копеечное дело по незаконной работе автоэвакуатора в отношении авто вашего клиента.
Чем закончилось? Клиент хоть на хлеб Вам дал?
Мы бы не спрашивали, но есть золотое правило инвестиций:
"Без прихода нет расхода!"
На хлеб дал или зажилил? Как там с точки зрения юриспруденции получилось?
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 19:45
akurt написав:
Ну, за зарплату юрисконсульта благородные напитки не пить никогда, но приятно, что хоть такие слова знаете...
Горжусь собой: пару лет назад на этом форуме Вам рaссказывал, что такое итальянское Prosecco
...
А то так бы и прошла жизнь у Вас без удовольствий...
Кстати, Вы на всю Украину обещали еще год назад объявить: выиграли ли Вы копеечное дело по незаконной работе автоэвакуатора в отношении авто вашего клиента.
Чем закончилось? Клиент хоть на хлеб Вам дал?
Мы бы не спрашивали, но есть золотое правило инвестиций:"Без прихода нет расхода!"
На хлеб дал или зажилил? Как там с точки зрения юриспруденции получилось?
Дело выиграно ) я люблю законы и их логику, юридического образования нет
Кстати, Ореанда придумала игристое вино Prosecco, чертовски годно вышло. И обычное Prosecco я практически не пью, только летом апероль шприц, там как раз Ваш LG может пригодиться
так Кьянти, Мукузани, Хванчкара под стейки на газовом Weber гриле
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stm
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