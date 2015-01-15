akurt написав:

Вот за что я Вас люблю, пани, так за непосредственность и чувство юмора..Браво!Мы все знаем Ваш график:- Позняки. Двушка. Вся жизнь прошла там. Единственная и неповторимая.- суббота - в 18-00 пельмени. За неделю хоть раз перекусить не "на бегу".- воскресенье 21-00 0 Борщ! Реально круто! Кастрюля до субботы - вот это я тоже люблю!- с понедельника по пятницу мечты о Калабрии (это в Италии) или об избушке рыбака посредине Кукенквакенского моря (как Вы лично (!) писали, что уже покупаете (!!!) вот вот, как только наступит год 20) и рыбак такой весь из себя... Высокий блондин... 25 лет... Вы ему вручаете обещанные ему и объявленные на всю Украину 80 000 евро... (мы помним!)Сказка!Я говорил и подтверждаю: лично я Вас люблю!P.S. Тирамису сейчас откушаю - хорошо, что напомнили.Врать не буду - в кафе на пляже - в Бич-парке - под эвкалиптовыми деревьями - подают и за 1 евро, и за 2 евро. Дорого.