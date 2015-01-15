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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 410411412413
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:07

  Faceless написав:Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.

Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

vitaliian написав:
  Faceless написав:Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.

Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.


Пить виски залпом - синдром колхозника
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:12

  BIGor написав:
Цікаво, буде 1-к квартира скоро в Аланії по 20 кЕвро?

ПА10куїв і я беру ловкост в Анталію покупати
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 22:15

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  Faceless написав:Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.

Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.


Пить виски залпом - синдром колхозника

Колхозники при таких ценах на с/х скоро станут законодателями моды. Новые русские были почему колхозники не смогут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:12

  akurt написав: в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу

Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:14

  vitaliian написав:Колхозники при таких ценах на с/х скоро станут законодателями моды. Новые русские были почему колхозники не смогут.

"Рост цены" не равно "рост маржи"
juristkostya
 
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