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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 гру, 2021 22:07
Faceless написав:
Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.
Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:09
vitaliian написав: Faceless написав:
Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.
Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.
Пить виски залпом - синдром колхозника
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Faceless
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:12
BIGor написав:
Цікаво, буде 1-к квартира скоро в Аланії по 20 кЕвро?
ПА10куїв і я беру ловкост в Анталію покупати
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 22:15
Faceless написав: vitaliian написав: Faceless написав:
Не, имхо, хороший виски разбавлять льдом - преступление. Лед придумали добавлять в свое время, чтобы хоть как-то можно было пить низкокачественное нелегальное пойло во время сухого закона. А так, если хочется охладить - есть специальные камни.
Если пить виски залпом в компании, лёд можно на спор эффектно проглотить, а с камнями этот финт сложнее.
Пить виски залпом - синдром колхозника
Колхозники при таких ценах на с/х скоро станут законодателями моды. Новые русские были почему колхозники не смогут.
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vitaliian
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:12
akurt написав:
в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу
Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.
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juristkostya
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:14
vitaliian написав:
Колхозники при таких ценах на с/х скоро станут законодателями моды. Новые русские были почему колхозники не смогут.
"Рост цены" не равно "рост маржи"
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juristkostya
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:28
juristkostya написав: akurt написав:
в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу
Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.
А Вы уверены, что я должен/обязан давать точное местоположение продаваемой НЕ МНОЮ второй год 1-к квартиры? Я и так кое-какую приватную - не мою - информацию дал: там и цена покупки/продажи есть, и город есть, и слово "Южный"... Мог бы и эти две приметы не писать... Но написал... Не угодил...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 02 гру, 2021 23:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:31
akurt написав: juristkostya написав: akurt написав:
в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу
Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.
А Вы уверены, что я должен/обязан давать точное местоположение продаваемой НЕ МНОЮ второй год 1-к квартиры? Я и так кое-какую приватную - не мою - информацию дал: там и город есть, и слово "Южный"... Мог бы и эти две приметы не писать... Но написал... Не угодил...
Я уверен, что в Харькове нет "южного автовокзала". Отсюда и рекомендация: писать о том,в чем разбираешься.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:34
Ну так, youristkostya - ну-ка, разбираючись, выкладывайте - Вы в Киеве все же покупаете квартиру, или во Львове.
Только укажите цену, дом, улицу и почтовый индекс объектов.
Просю... Мы перепроверим...
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 02 гру, 2021 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:38
akurt написав:
Ну так, Костя - ну-ка, разбираючись
, выкладывайте - Вы в Киеве все же покупаете квартиру, или во Львове.Только укажите дом, улицу и почтовый индекс объектов.
Просю...
Итак, подтверждения наличия в Харькове "южного автовокзала" не поступило.
Ч.Т.Д.
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