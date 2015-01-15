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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 411412413414
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:42

Щас прямо свяжусь с двумя приятелями - один из них реальный инвестор (не владелец - нет документов на руках - хотят продать по переуступке), второй - молодой парнишка - риэлтор - первый объект в его жизни (!!! - мечтает получить 2000 баксов) и уточню координаты в формате "56.819833° 45.093483°" специально для Вас. Ну, чтобы точно было.
А так подтверждаю: я указал так, как хотел указать. И то, когда писал думал, писать так подробно или нет - НЕ МОЙ ОБЪЕКТ - но написал. Не угодил.
Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:47

  juristkostya написав:
  akurt написав: в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу

Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.

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Он в ней уже давно...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:48

  akurt написав:Щас прямо свяжусь с двумя приятелями - один из них реальныцй владелец, второй - молодой парнишка - риэлтор - первый объект в его жизни (!!! - мечтает получить 2000 баксов) и уточню координаты в формате "56.819833° 45.093483°" специально для Вас. Ну, чтобы точно было.

Где я спрашивал координаты?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:49

  akurt написав:Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...

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juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:50

RTC12 - там со вчера была рекомендация про КИТАЙ ВСЕМ ОЗАБОТИТЬСЯ - Вы озаботились?
Пишите. Такой специалист по Китаю нам нужен - Вы же там тоже никогда в жизни не были - потому будет точная информация.
Какие там графики? Какие таблицы?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:51

  juristkostya написав:
  akurt написав:Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...

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Спасибо. Буду ждать. По Львову точно не ошибИтесь ни в одном слове и ни в одной цифре адреса, ОК?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:53

  akurt написав:
  juristkostya написав:
  akurt написав:Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...

Соберусь - сообщу. Не бесплатно, но сообщу

Спасибо. Буду ждать. По Львову точно не ошибИтесь ни в одном слове и ни в одной цифре адреса, ОК?

"Будет трудно - высылайте деньги, поможем" (с)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 23:58

  juristkostya написав:Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.

Я ПРОСТО ИМЕННО об этом и волнуюсь - про адреса Ваших инвестиций: точно, с пониманием, с почтовым индексом, координатами.
А то инфа от Вас будет за деньги и вдруг какая обнаружится неточность: будет неудобно. Еще сядете в лужу...
akurt
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