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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:42
Щас прямо свяжусь с двумя приятелями - один из них реальный инвестор (не владелец - нет документов на руках - хотят продать по переуступке), второй - молодой парнишка - риэлтор - первый объект в его жизни (!!! - мечтает получить 2000 баксов) и уточню координаты в формате "56.819833° 45.093483°" специально для Вас. Ну, чтобы точно было.
А так подтверждаю: я указал так, как хотел указать. И то, когда писал думал, писать так подробно или нет - НЕ МОЙ ОБЪЕКТ - но написал. Не угодил.
Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:47
juristkostya написав: akurt написав:
в Харкові - недалеко біля Південного автовокзалу
Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу.
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Он в ней уже давно...
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RTC12
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:48
akurt написав:
Щас прямо свяжусь с двумя приятелями - один из них реальныцй владелец, второй - молодой парнишка - риэлтор - первый объект в его жизни (!!! - мечтает получить 2000 баксов) и уточню координаты в формате "56.819833° 45.093483°
" специально для Вас. Ну, чтобы точно было.
Где я спрашивал координаты?
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juristkostya
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:49
akurt написав:
Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...
Соберусь - сообщу. Не бесплатно, но сообщу
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juristkostya
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:50
RTC12 - там со вчера была рекомендация про КИТАЙ ВСЕМ ОЗАБОТИТЬСЯ - Вы озаботились?
Пишите. Такой специалист по Китаю нам нужен - Вы же там тоже никогда в жизни не были - потому будет точная информация.
Какие там графики? Какие таблицы?
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:51
juristkostya написав: akurt написав:
Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...
Соберусь - сообщу. Не бесплатно, но сообщу
Спасибо. Буду ждать. По Львову точно не ошибИтесь ни в одном слове и ни в одной цифре адреса, ОК?
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akurt
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:53
akurt написав: juristkostya написав: akurt написав:
Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.
Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...
Соберусь - сообщу. Не бесплатно, но сообщу
Спасибо. Буду ждать. По Львову точно не ошибИтесь ни в одном слове и ни в одной цифре адреса, ОК?
"Будет трудно - высылайте деньги, поможем" (с)
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juristkostya
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Додано: Чет 02 гру, 2021 23:58
juristkostya написав:
Когда пишешь о том, в чем не понимаешь - обязательно сядешь в лужу
.
Я ПРОСТО ИМЕННО об этом и волнуюсь - про адреса Ваших инвестиций: точно, с пониманием, с почтовым индексом, координатами.
А то инфа от Вас будет за деньги
и вдруг какая обнаружится неточность: будет неудобно. Еще сядете в лужу...
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akurt
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