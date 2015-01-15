Додано: Чет 02 гру, 2021 23:42

Щас прямо свяжусь с двумя приятелями - один из них реальный инвестор (не владелец - нет документов на руках - хотят продать по переуступке), второй - молодой парнишка - риэлтор - первый объект в его жизни (!!! - мечтает получить 2000 баксов) и уточню координаты в формате "56.819833° 45.093483°" специально для Вас. Ну, чтобы точно было.

А так подтверждаю: я указал так, как хотел указать. И то, когда писал думал, писать так подробно или нет - НЕ МОЙ ОБЪЕКТ - но написал. Не угодил.

Жду от вас координаты квартир, которые покупаете в Киеве и во Львове.

Только точно: в Киеве можете не точно - я Киев очень плохо знаю, а вот во Львове постарайтесь не ошибиться...