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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:28

Фейковые квартиры в рекламе. Заманухи , утки и т.д

  Успіх написав:
  roberto dark написав:как всегда

З рубрики - " а як тобі таке, Ілон Маск?" :lol:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://youtu.be/uVvmh_jObGE
Вы же долярчик любите ролики смотреть, так просвещайтесь : Хотеть то можно, а продать ? В Анталии тоже в 5* отеле за женскую тунику
в бутике хотят 10 евро, когда ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ АКУРТ НА РЫНКЕ ПРОДАЁТ ЗА 10 ЛИР :D
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:34

Важкою є вона, психо-фінансова травма від невдалої інвестиції в недобудову в одному з малих містечок одного з районів Київської області.
Але є позитив для форумчан, як говорять євреї в Одесі:
"Если тЫ умнЫй, но беднЫй, то тЫ таки глупЫй..."

Парни! Не будем глупыми!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:45

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  roberto dark написав:как всегда

З рубрики - " а як тобі таке, Ілон Маск?" :lol:
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

https://youtu.be/uVvmh_jObGE
Вы же долярчик любите ролики смотреть, так просвещайтесь : Хотеть то можно, а продать ? В Анталии тоже в 5* отеле за женскую тунику
в бутике хотят 10 евро, когда ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ АКУРТ НА РЫНКЕ ПРОДАЁТ ЗА 10 ЛИР :D

Відповів тут
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якщо, навіть, на 1куй менше буде реальна ціна - то нічо, я це переживу! :D

А це відео, що кинули про "утки" - так там чітко сказано, що переважно ріелтори ціну ЗАНИЖУЮТЬ!!! ;) :lol:
'
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 22:50

Да друзья, не будем глупыми. Не покупаем у акурта турецкие труселя ибо обожглись уже на этом некоторые форумчане и с лета не получили обещанного.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:18

Пане Успіх!
В одному з листів Катеріні Другій Вольтер - він філософ - написав :
"Підбита в Ізраїлі качка знає краще за Вас!"
Пройшло років вже двіста чи триста, а тая підбита качка знає все краще за Вас.
От що значить філософія...
Сила!
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:підбита качка

Я б швидше сказав - підбитий качур з обрізаним хвостиком :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 23:55

Работа мечты для Акурта!

Вы слышали? В Украине зарплата кассира на жд вокзале почти 500$ в мес, а вы сидите там в мусульманской дыре и торгуете труселями, носками, и разными мелкими услугами по перевозкам, встречам и подношению чемоданов, а также занятием очередей в различные администрации, для так вами любимых, вражеских влошенцев с рашки, в турецкие пузыри.

Приезжайте и устраивайтесь на классную работу в "УЗ" кассиром во Львове . Возьмут с руками и ногами, а тем более с вашим калькулятором и прочими талантами!
Заживёте наконец-то как белый человек. У вас даже какая-никакая квартира с частичным ремонтом, хоть и без коммуникаций на Сихове, но всё таки есть. בהצלחה - как у нас говорят.
roberto dark
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