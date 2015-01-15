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https://youtu.be/uVvmh_jObGE Вы же долярчик любите ролики смотреть, так просвещайтесь : Хотеть то можно, а продать ? В Анталии тоже в 5* отеле за женскую тунику в бутике хотят 10 евро, когда ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ АКУРТ НА РЫНКЕ ПРОДАЁТ ЗА 10 ЛИР
Важкою є вона, психо-фінансова травма від невдалої інвестиції в недобудову в одному з малих містечок одного з районів Київської області. Але є позитив для форумчан, як говорять євреї в Одесі: "Если тЫ умнЫй, но беднЫй, то тЫ таки глупЫй..."
https://youtu.be/uVvmh_jObGE Вы же долярчик любите ролики смотреть, так просвещайтесь : Хотеть то можно, а продать ? В Анталии тоже в 5* отеле за женскую тунику в бутике хотят 10 евро, когда ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ АКУРТ НА РЫНКЕ ПРОДАЁТ ЗА 10 ЛИР
Пане Успіх! В одному з листів Катеріні Другій Вольтер - він філософ - написав : "Підбита в Ізраїлі качка знає краще за Вас!" Пройшло років вже двіста чи триста, а тая підбита качка знає все краще за Вас. От що значить філософія... Сила!
Вы слышали? В Украине зарплата кассира на жд вокзале почти 500$ в мес, а вы сидите там в мусульманской дыре и торгуете труселями, носками, и разными мелкими услугами по перевозкам, встречам и подношению чемоданов, а также занятием очередей в различные администрации, для так вами любимых, вражеских влошенцев с рашки, в турецкие пузыри.
Приезжайте и устраивайтесь на классную работу в "УЗ" кассиром во Львове . Возьмут с руками и ногами, а тем более с вашим калькулятором и прочими талантами! Заживёте наконец-то как белый человек. У вас даже какая-никакая квартира с частичным ремонтом, хоть и без коммуникаций на Сихове, но всё таки есть. בהצלחה - как у нас говорят.