да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушили на батарейках с бабой сидят бедолаги
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Додано: Вів 07 гру, 2021 14:27
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Вів 07 гру, 2021 14:52
привіт!
ну, і чьо тутай в мене відбуваєтьсі, поки папа Чейндж відходить від наркозу (до речі, офігенна штука) і друкує лівою?
зі. від ранку вже є покращення ))) хіхі... можу друкувати і правою потрішкі ))
Додано: Вів 07 гру, 2021 14:53
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
як то кажуть, чьо робимо? куди біжимо? в що суємо кров"ю і потом заробленє?
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:17
акурт теж не пише
совпадєніє?
чи таки нема 2й день світла і вечеря при свічках без Нетфлікса?
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:18
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:29
мені привидилось вчрась... чому й кажу, що наркоз класна штука )))
це ще не чіпізація, чіпізація буде пізніше, не для усіх, але реальний чіп в мозок
якщо ти опен майдід, то чув про ці всі віртуальні вселенні. імхо, це звичайно не швидкий процес, але ми повільно рухаємося в напрямку хфільма Матриця...
ну я до того часу не доживу, це років 75-100 він тепер, але вже років через 15-20 будемо мати багато населення в капсулах, з чіпами, в памперсах і з трубочою в рот, через яку вони будуть отримувати їжу...
з окулярами в "морді" і повністю віртуалізовані...
спочатку буде складно, але я так бачу нас туди і ведуть...
зі. всі бачили, як мурахи доять тлю... тепер уявіть, що ми всі - тля )))
ззі. о мене вштирило
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:50
новини геополытики ёёё
Ердоган відвідує Доху і можливо зістрінеться з принцем Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
слідкуємо за новинами, про чьо ці відомі і впливові людє домовляться...
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:37
то ти приняв red pill і побачив реальність,
так що не переживай.
з.і.
там через 10-15 років будуть штучні всякі запчастини до людини, так що можна буде відтягувати кінець і до біблійської тривалості життя, аби були пеньонзи і бажання
з.з.і.
думаю в тебе вже фантомна рука, а може і не тільки ...
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