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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:цікавий допис про "а як там в Туреччині"
да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушили :D на батарейках с бабой сидят бедолаги :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:52

привіт!

ну, і чьо тутай в мене відбуваєтьсі, поки папа Чейндж відходить від наркозу (до речі, офігенна штука) і друкує лівою?

зі. від ранку вже є покращення ))) хіхі... можу друкувати і правою потрішкі ))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 14:53

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

як то кажуть, чьо робимо? куди біжимо? в що суємо кров"ю і потом заробленє?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:17

  change_pm написав:привіт!

ну, і чьо тутай в мене відбуваєтьсі, поки папа Чейндж відходить від наркозу (до речі, офігенна штука) і друкує лівою?

зі. від ранку вже є покращення ))) хіхі... можу друкувати і правою потрішкі ))

акурт теж не пише :shock:
совпадєніє?
чи таки нема 2й день світла і вечеря при свічках без Нетфлікса?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:18

  change_pm написав:як то кажуть, чьо робимо? куди біжимо? в що суємо кров"ю і потом заробленє?

спочатку чіпізуємся, а далі вже думаєм про кєди щоб було в чому бігти

"без чіпа нема спішити куда"

майже японьска танка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:29

  flyman написав:
  change_pm написав:як то кажуть, чьо робимо? куди біжимо? в що суємо кров"ю і потом заробленє?

спочатку чіпізуємся, а далі вже думаєм про кєди щоб було в чому бігти

"без чіпа нема спішити куда"

майже японьска танка

мені привидилось вчрась... чому й кажу, що наркоз класна штука )))

це ще не чіпізація, чіпізація буде пізніше, не для усіх, але реальний чіп в мозок :mrgreen:

якщо ти опен майдід, то чув про ці всі віртуальні вселенні. імхо, це звичайно не швидкий процес, але ми повільно рухаємося в напрямку хфільма Матриця...

ну я до того часу не доживу, це років 75-100 він тепер, але вже років через 15-20 будемо мати багато населення в капсулах, з чіпами, в памперсах і з трубочою в рот, через яку вони будуть отримувати їжу...

з окулярами в "морді" і повністю віртуалізовані...

спочатку буде складно, але я так бачу нас туди і ведуть...

зі. всі бачили, як мурахи доять тлю... тепер уявіть, що ми всі - тля )))

ззі. о мене вштирило :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:50

новини геополытики ёёё

Ердоган відвідує Доху і можливо зістрінеться з принцем Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

слідкуємо за новинами, про чьо ці відомі і впливові людє домовляться...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:37

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:як то кажуть, чьо робимо? куди біжимо? в що суємо кров"ю і потом заробленє?

спочатку чіпізуємся, а далі вже думаєм про кєди щоб було в чому бігти

"без чіпа нема спішити куда"

майже японьска танка

мені привидилось вчрась... чому й кажу, що наркоз класна штука )))

це ще не чіпізація, чіпізація буде пізніше, не для усіх, але реальний чіп в мозок :mrgreen:

якщо ти опен майдід, то чув про ці всі віртуальні вселенні. імхо, це звичайно не швидкий процес, але ми повільно рухаємося в напрямку хфільма Матриця...

ну я до того часу не доживу, це років 75-100 він тепер, але вже років через 15-20 будемо мати багато населення в капсулах, з чіпами, в памперсах і з трубочою в рот, через яку вони будуть отримувати їжу...

з окулярами в "морді" і повністю віртуалізовані...

спочатку буде складно, але я так бачу нас туди і ведуть...

зі. всі бачили, як мурахи доять тлю... тепер уявіть, що ми всі - тля )))

ззі. о мене вштирило :lol:

то ти приняв red pill і побачив реальність,
так що не переживай.

з.і.
там через 10-15 років будуть штучні всякі запчастини до людини, так що можна буде відтягувати кінець і до біблійської тривалості життя, аби були пеньонзи і бажання

з.з.і.
думаю в тебе вже фантомна рука, а може і не тільки ...
flyman
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