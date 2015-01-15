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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 417418419420
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:50

усе, я відкланююсь... на сьогодні мій перформас із овер )))
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:13

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:цікавий допис про "а як там в Туреччині"
да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушили :D на батарейках с бабой сидят бедолаги :D

Еще бы ибо к кризису экономическому добавился еще кризис ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (в авторитарной стране!) -

"Эксперты и оппозиционные партии обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политическом вмешательстве, оказании давления на центральный банк с целью снижения ставок. Снижение ставок может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице. Эти факторы способствовали масштабным протестам в Анкаре и Стамбуле. Протестующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития, а также проведения новых выборов.

Между тем Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и планировалось, в июне 2023 года. Сообщается, что полиция применила силу против студентов, которые призвали правительство уйти в отставку.

Вероятнее всего, финансово-экономический кризис продолжится дальше и может перерасти в еще один кризис, но уже политический, где на карту будет поставлена судьба президента Эрдогана, так как впереди выборы, а подобные инциденты не добавляют ему и правящей в Турции партии популярности.

Эрдоган, скорее всего, своей стратегией изберет коктейль из репрессий, цензуры, пропаганды и турецкого национализма с теориями заговора и жесткой внешней риторикой, чтобы удержаться у власти и сохранить свое влияние."
https://www.if24.ru/ekonomicheskij-krizis-v-turtsii/

Насколько комфортно будет жить в такой ПРОБЛЕМНОЙ стране, особенно БЕДНОМУ иностранцу христианину, без знания языка и на "ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" как акурт :?: :roll:

P.S/ Погода в Анталии все та же +15 днем (ночью +9) и ураганы,ливни,ветер 120км в час :(
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:17

Турецкий развод с недвижимостью.



Надо наверстать упущенное, а вернее обратить внимание форумчан на очередной ролик-разоблачение турецких застройщиков-махинаторов, продающих наивным иностранцам виртуальную недвижимость, НА ЭТАПЕ КОТЛОВАНА, по цене ( на реальном рынке) выше цен в соседних домах на готовые,
КАК У ТОГО ЖЕ АКУРТА квартиры, сданные всего 2-5 лет назад. Покупать квартиру в Анталии - это как вступить в пирамиду, в которой все зависит от того найдете ли вы следующего дурачка-инвестора, поверившего в то, что цены, якобы "выросли". А вводят в заблуждение инвешторов, местные риелторы и те кто у них на подтанцовке(ТАКИЕ УЧАСТНИКИ ПИРАМИДЫ КАК НАПРИМЕР ТОТ ЖЕ АКУРТ) :!:
roberto dark
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