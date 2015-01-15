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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:13
Еще бы ибо к кризису экономическому добавился еще кризис ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (в авторитарной стране!) -
"Эксперты и оппозиционные партии обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политическом вмешательстве, оказании давления на центральный банк с целью снижения ставок. Снижение ставок может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице. Эти факторы способствовали масштабным протестам в Анкаре и Стамбуле. Протестующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития, а также проведения новых выборов.
Между тем Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и планировалось, в июне 2023 года. Сообщается, что полиция применила силу против студентов, которые призвали правительство уйти в отставку.
Вероятнее всего, финансово-экономический кризис продолжится дальше и может перерасти в еще один кризис, но уже политический, где на карту будет поставлена судьба президента Эрдогана, так как впереди выборы, а подобные инциденты не добавляют ему и правящей в Турции партии популярности.
Эрдоган, скорее всего, своей стратегией изберет коктейль из репрессий, цензуры, пропаганды и турецкого национализма с теориями заговора и жесткой внешней риторикой, чтобы удержаться у власти и сохранить свое влияние."
Насколько комфортно будет жить в такой ПРОБЛЕМНОЙ стране, особенно БЕДНОМУ иностранцу христианину, без знания языка и на "ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" как акурт
P.S/ Погода в Анталии все та же +15 днем (ночью +9) и ураганы,ливни,ветер 120км в час
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:52
Додано: Сер 08 гру, 2021 00:53
Развод лохов в Турции.
Надо наверстать упущенное, а вернее обратить внимание форумчан на очередной ролик-разоблачение турецких застройщиков-махинаторов, продающих наивным иностранцам виртуальную недвижимость, НА ЭТАПЕ КОТЛОВАНА, по цене ( на реальном рынке) выше цен в соседних домах на готовые,
КАК У ТОГО ЖЕ АКУРТА квартиры, сданные всего 2-5 лет назад. Покупать квартиру в Анталии - это как вступить в пирамиду, в которой все зависит от того, найдете ли вы следующего дурачка-инвестора, поверившего в то, что цен якобы "выросли". А вводят в заблуждение "инвешторов", местные риелторы и те кто у них на подтанцовке(ТАКИЕ УЧАСТНИКИ ПИРАМИДЫ КАК НАПРИМЕР ТОТ ЖЕ АКУРТ)
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