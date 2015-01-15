«…погнати на свою хату» - то дуже мудро. Ще якщо в класному, а в наш час і БЕЗПЕЧНОМУ місці - то вАщЄ жир…
Не всім повезло, тількО тим, хто думав головОМ, а не ногОМ.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 19:30
«…погнати на свою хату» - то дуже мудро. Ще якщо в класному, а в наш час і БЕЗПЕЧНОМУ місці - то вАщЄ жир…
Не всім повезло, тількО тим, хто думав головОМ, а не ногОМ.
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:13
Еще бы ибо к кризису экономическому добавился еще кризис ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (в авторитарной стране!) -
"Эксперты и оппозиционные партии обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политическом вмешательстве, оказании давления на центральный банк с целью снижения ставок. Снижение ставок может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице. Эти факторы способствовали масштабным протестам в Анкаре и Стамбуле. Протестующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития, а также проведения новых выборов.
Между тем Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и планировалось, в июне 2023 года. Сообщается, что полиция применила силу против студентов, которые призвали правительство уйти в отставку.
Вероятнее всего, финансово-экономический кризис продолжится дальше и может перерасти в еще один кризис, но уже политический, где на карту будет поставлена судьба президента Эрдогана, так как впереди выборы, а подобные инциденты не добавляют ему и правящей в Турции партии популярности.
Эрдоган, скорее всего, своей стратегией изберет коктейль из репрессий, цензуры, пропаганды и турецкого национализма с теориями заговора и жесткой внешней риторикой, чтобы удержаться у власти и сохранить свое влияние."
Насколько комфортно будет жить в такой ПРОБЛЕМНОЙ стране, особенно БЕДНОМУ иностранцу христианину, без знания языка и на "ПТИЧЬИХ ПРАВАХ"
P.S/ Погода в Анталии все та же +15 днем (ночью +9) и ураганы,ливни,ветер 120км в час
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 гру, 2021 22:52
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:29
не копай іншому яму)))
Додано: Чет 09 гру, 2021 12:33
сам себе не похвалиш...)))
ну, як який же я "кросавчєг" )))
куди дмує ДФС вітер за 100500 км чую ))) хіхі...
не зазря ж я вирішив відбілятись з 1 січня, імхо, з 23 року всіх українців по черзі почнуть "дрюкати"...
треба підготуватись, щоб процес зі мною не відбувсі...
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:39
про афшори )))
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