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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 415416417418
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:30

«…погнати на свою хату» - то дуже мудро. Ще якщо в класному, а в наш час і БЕЗПЕЧНОМУ місці - то вАщЄ жир…
Не всім повезло, тількО тим, хто думав головОМ, а не ногОМ.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:13

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:цікавий допис про "а як там в Туреччині"
да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушили :D на батарейках с бабой сидят бедолаги :D

Еще бы ибо к кризису экономическому добавился еще кризис ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (в авторитарной стране!) -

"Эксперты и оппозиционные партии обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политическом вмешательстве, оказании давления на центральный банк с целью снижения ставок. Снижение ставок может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице. Эти факторы способствовали масштабным протестам в Анкаре и Стамбуле. Протестующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития, а также проведения новых выборов.

Между тем Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и планировалось, в июне 2023 года. Сообщается, что полиция применила силу против студентов, которые призвали правительство уйти в отставку.

Вероятнее всего, финансово-экономический кризис продолжится дальше и может перерасти в еще один кризис, но уже политический, где на карту будет поставлена судьба президента Эрдогана, так как впереди выборы, а подобные инциденты не добавляют ему и правящей в Турции партии популярности.

Эрдоган, скорее всего, своей стратегией изберет коктейль из репрессий, цензуры, пропаганды и турецкого национализма с теориями заговора и жесткой внешней риторикой, чтобы удержаться у власти и сохранить свое влияние."
https://www.if24.ru/ekonomicheskij-krizis-v-turtsii/

Насколько комфортно будет жить в такой ПРОБЛЕМНОЙ стране, особенно БЕДНОМУ иностранцу христианину, без знания языка и на "ПТИЧЬИХ ПРАВАХ" :?: :roll:

P.S/ Погода в Анталии все та же +15 днем (ночью +9) и ураганы,ливни,ветер 120км в час :(
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 07 гру, 2021 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 22:52

  flyman написав:

Виходить Індонезія проривається в топ? Англійська в жінки просто бест, цікаво місцеві англійську знають?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:29

не копай іншому яму)))

Sandstorms and rainfall: Israel braces for dramatic weather shift
Meteorologists say from afternoon hours temperatures will drop, with thunderstorms hitting some parts of the country; flood warnings issued for Israeli coastal areas, and sandstorm warnings for Negev in south

https://www.ynetnews.com/environment/article/hyaws0pft
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:33

сам себе не похвалиш...)))

  change_pm написав:flyman
чьо флай, ти і далі в "чорну" працювати будеш? а то диви чьо...
Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

Українців на вимогу МВФ почнуть індивідуально перевіряти

я з 1 січня стаю білим і пухнастим... стану фоп-чиком ))))

треба неньці допомогти, та й самому "покращитисі"...

ну, як який же я "кросавчєг" )))

куди дмує ДФС вітер за 100500 км чую ))) хіхі...

не зазря ж я вирішив відбілятись з 1 січня, імхо, з 23 року всіх українців по черзі почнуть "дрюкати"...

треба підготуватись, щоб процес зі мною не відбувсі... :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:39

про афшори )))

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