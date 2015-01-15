Додано: Вів 07 гру, 2021 20:13

Мизантрóп написав: flyman написав: цікавий допис про "а як там в Туреччині" цікавий допис про "а як там в Туреччині" да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушили на батарейках с бабой сидят бедолаги да,хана там.Деду знакомому на курорте свет на два дня потушилина батарейках с бабой сидят бедолаги

Еще бы ибо к кризису экономическому добавился еще кризис ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ДАЖЕ ПОЛИТИЧЕСКИЙ (в авторитарной стране!) -"Эксперты и оппозиционные партии обвинили президента Реджепа Тайипа Эрдогана в политическом вмешательстве, оказании давления на центральный банк с целью снижения ставок. Снижение ставок может привести к резкому скачку цен, экономическому кризису и безработице. Эти факторы способствовали масштабным протестам в Анкаре и Стамбуле. Протестующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития, а также проведения новых выборов.Между тем Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и планировалось, в июне 2023 года. Сообщается, что полиция применила силу против студентов, которые призвали правительство уйти в отставку.Вероятнее всего, финансово-экономический кризис продолжится дальше и может перерасти в еще один кризис, но уже политический, где на карту будет поставлена судьба президента Эрдогана, так как впереди выборы, а подобные инциденты не добавляют ему и правящей в Турции партии популярности.Эрдоган, скорее всего, своей стратегией изберет коктейль из репрессий, цензуры, пропаганды и турецкого национализма с теориями заговора и жесткой внешней риторикой, чтобы удержаться у власти и сохранить свое влияние."P.S/ Погода в Анталии все та же +15 днем (ночью +9) и ураганы,ливни,ветер 120км в час