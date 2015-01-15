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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 420421422423
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 08:33

  stm написав:Чендж, да Вы счастливчик, такой погодки Анталия давно не видела, а тут Вы к дождям и +8 ночной аккурат подоспели. При обогреве от электрики, после погоды Дубая отдохнёте от жары хотя бы )))

Наивных доверчивых женщин приятно обманывать всегда, всем и во всем: будь-то погода, замужество или недвига.
На самом деле вчера почти весь день было совершенно невероятное природное событие - уверен, Вы о таком и не слышали: ДОЖДЬ! Это когда нужно иметь зонтик.
Про +8 ночные, которые "подоспели":
Зображення
Температура воды в Средиземном море:
Зображення
Ах, stm, приятно, что Вы постоянно интересуетесь инвестициями в зарубежную недвижимость.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:41

Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку. :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 11:52

  roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку. :lol:

Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!

І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?

До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:43

  change_pm написав:
  roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку. :lol:

Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!

І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?

До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?

Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит ;) Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:01

  stm написав:
  change_pm написав:
  roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку. :lol:

Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!

І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?

До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?

Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит ;) Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))

Наскільки я зрозумів, із роботою віддалено в Турреччині є одна проблема:
там заборонено VPN, а всі солідні замовники використовують корпоративний VPN для доступу до ресурсів, як один із рівнів сайбер-секуріті.

Правовой статус: полный запрет

Еще одна страна с жесткой цензурой, Турция с 2018 года заблокировала и сделала незаконным использование VPN в стране. Этот шаг является частью широких законов о цензуре, направленных на жесткое ограничение доступа к выбранной информации и платформам.

За последние 12 лет правящая хунта расширил сферу контроля по каналам СМИ, позволяя сохранять только пропагандистско-вещательные операции. Сегодня Турция блокирует тысячи сайтов и платформ, начиная от социальных сетей до облачных платформ хранения и даже некоторых сетей доставки контента.

https://www.webhostingsecretrevealed.net/ru/blog/security/are-vpns-legal/
Туреччина там перекладена як "індичка". Хіхі.

з.і.
цікаво, як акурт дивиться Netlix?
невже через VPN?
так що можуть його тоді підловити і виперти з країни, це в кращому випадку
Востаннє редагувалось flyman в Нед 12 гру, 2021 16:10, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:23

  stm написав:
  change_pm написав:
  roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку. :lol:

Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!

І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?

До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?

Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит ;) Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))

Тільки зараз побачив, що той неадекватний дурачок change_pm мені ще якісь там питання задає.., бо він у мене давним давно заблокований. :!: Тому раджу вам на нього уваги взагалі не звертати, нехай там собі щось "цвірінькає" :D

А відносно того, що у акурта парасолька поправляє погоду, так я тому зовсім не дивуюсь, бо цей персонаж язиком хіба тільки хмари НЕ розводить. :lol:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:33

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:там заборонено VPN

Шоо, и Старлинк Илона не поможет? Дорого?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:47

  Amethyst написав:
  flyman написав:там заборонено VPN

Шоо, и Старлинк Илона не поможет? Дорого?

Для наших виживальщиків типу акурта в Туреччині все дорого, крім самих дешевих харчів з ринку. Ради чого вони туди поїхали? Який там ще Старлінк, вони про таке чудо навіть і не чули.
roberto dark
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