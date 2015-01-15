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stm написав:Чендж, да Вы счастливчик, такой погодки Анталия давно не видела, а тут Вы к дождям и +8 ночной аккурат подоспели. При обогреве от электрики, после погоды Дубая отдохнёте от жары хотя бы )))
Наивных доверчивых женщин приятно обманывать всегда, всем и во всем: будь-то погода, замужество или недвига. На самом деле вчера почти весь день было совершенно невероятное природное событие - уверен, Вы о таком и не слышали: ДОЖДЬ! Это когда нужно иметь зонтик. Про +8 ночные, которые "подоспели": Температура воды в Средиземном море: Ах, stm, приятно, что Вы постоянно интересуетесь инвестициями в зарубежную недвижимость.
Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку.
roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку.
Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!
І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?
До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?
roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку.
Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!
І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?
До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?
Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку.
Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!
І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?
До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?
Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
Наскільки я зрозумів, із роботою віддалено в Турреччині є одна проблема: там заборонено VPN, а всі солідні замовники використовують корпоративний VPN для доступу до ресурсів, як один із рівнів сайбер-секуріті.
Правовой статус: полный запрет
Еще одна страна с жесткой цензурой, Турция с 2018 года заблокировала и сделала незаконным использование VPN в стране. Этот шаг является частью широких законов о цензуре, направленных на жесткое ограничение доступа к выбранной информации и платформам.
За последние 12 лет правящая хунта расширил сферу контроля по каналам СМИ, позволяя сохранять только пропагандистско-вещательные операции. Сегодня Турция блокирует тысячи сайтов и платформ, начиная от социальных сетей до облачных платформ хранения и даже некоторых сетей доставки контента.
roberto dark написав:Це в холодній та дощовій Анталії море +19, а на землі обетованній майже +23 вчора було. Накупався досхочу! Отже ДумайТЕ добряче, де купляти квартиру на курорті, і що ви там будете робити не тільки влітку, а й взимку.
Офігіть різниця - просто вмерти і нежити!!!
І чьо, там де правильно думаючи варто купляти, робити гою?
До речі, ти не відповів - бабло на квартиру на землі обєтованій є, чи тільки на недобуди в неньці вистарчає?
Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
Тільки зараз побачив, що той неадекватний дурачок change_pm мені ще якісь там питання задає.., бо він у мене давним давно заблокований. Тому раджу вам на нього уваги взагалі не звертати, нехай там собі щось "цвірінькає"
А відносно того, що у акурта парасолька поправляє погоду, так я тому зовсім не дивуюсь, бо цей персонаж язиком хіба тільки хмари НЕ розводить.