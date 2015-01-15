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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 422423424425
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
посилання для економних :mrgreen:
https://www.akakce.com/brosurler

енд спешл фор ю, флай )))
йогурти

https://www.akakce.com/brosurler/a101-1 ... lari-17331

почім аналого Малятки (булочка 50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?
або багет 200 гр за 9.50 грн

без поняття, я хліб не їм...

лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...

в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...
change_pm
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:33

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
посилання для економних :mrgreen:
https://www.akakce.com/brosurler

енд спешл фор ю, флай )))
https://www.akakce.com/brosurler/a101-1 ... lari-17331

почім аналого Малятки (булочка 50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?
або багет 200 гр за 9.50 грн

без поняття, я хліб не їм...

лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...

в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...

СЛІФ ЗОЩІТАН

з.і.
обрізаним сальце не положено

як і тим, хто ганблять неньку із-за мусульманського тюрсько-арабського поребрика
їжте баранину з йогуртами, поки дають пайку
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:00

  flyman написав:їжте баранину з йогуртами, поки дають пайку

Ми так і робимо, баранинка - то супер. Знають всі форумчани, крім Вас - особисто.
Йогурт вживають діти всіх форумчан - крім Ваших дітей особисто.
Булочки "Малютка" - по 6 штук в пакетику за 12 гривень та Кілька в томатному соусі - якось не пасують. Форумчани лайно, гній, гнояку, копру, обірник та тук не вживають.
То для фахівця із валюти, фінансів, нерухомості за кордоном, нерухомості у Львові та нерухомості в Києві - по 28 повідомлень на добу з нетопленого напівпідвала в Бучі.

Буду пропонувати Вас на звання "Людина-2021 Фінансoвого форуму України".

Тільки не паліться так примітивно з виконуванням вказівок отого нещасного, що черговий раз Вас підставив - цього разу з приводу VPN.
akurt
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  #<1 ... 422423424425
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