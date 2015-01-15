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flyman написав:їжте баранину з йогуртами, поки дають пайку
Ми так і робимо, баранинка - то супер. Знають всі форумчани, крім Вас - особисто. Йогурт вживають діти всіх форумчан - крім Ваших дітей особисто. Булочки "Малютка" - по 6 штук в пакетику за 12 гривень та Кілька в томатному соусі - якось не пасують. Форумчани лайно, гній, гнояку, копру, обірник та тук не вживають. То для фахівця із валюти, фінансів, нерухомості за кордоном, нерухомості у Львові та нерухомості в Києві - по 28 повідомлень на добу з нетопленого напівпідвала в Бучі.
Буду пропонувати Вас на звання "Людина-2021 Фінансoвого форуму України".
Тільки не паліться так примітивно з виконуванням вказівок отого нещасного, що черговий раз Вас підставив - цього разу з приводу VPN.