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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
посилання для економних :mrgreen:
https://www.akakce.com/brosurler

енд спешл фор ю, флай )))
йогурти

https://www.akakce.com/brosurler/a101-1 ... lari-17331

почім аналого Малятки (булочка 50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?
або багет 200 гр за 9.50 грн

без поняття, я хліб не їм...

лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...

в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:18

  stm написав:Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит ;) Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))

Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))

Доводиться приймати тільки сонячні вани...

Стосовно того, що не зрозуміла... Я також думаю, що
ну то такое )))


зі. цьомки-бомки 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19

ледве не пробили 14.5, але ще не вечір

USD/TRY 1:1 14.15

дешеві йогурти ще подешевшали
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:01

Даремно ви згадуєте слово «йогурт»:
- Ви його не їли з 2014 року, як відтаскали гроші в гімнобанки, де вони і загинули до осені 2015.
- Ваші діти на бачили йогурт з 2019 року відразу після того, як припинили виплачувати на дітей жалюгідні 7500 гривень на місяць.
Я розумію, що харчі сняться ночами, але думати треба було головОМ, а не ногОМ.
Тут проблема і вже назавжди.

А ліра/долар то кайф: злив 200$ зробив закупи в печері Аладдіна.
akurt
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