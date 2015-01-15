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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24
flyman написав:почім аналого Малятки (булочка
50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?або багет
200 гр за 9.50 грн
без поняття, я хліб не їм...
лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...
в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...
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Додано: Пон 13 гру, 2021 12:18
stm написав:Кстати
, в Италии море +18
, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит Вот не поняла
только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))
Доводиться приймати тільки сонячні вани...
Стосовно того, що не зрозуміла... Я також думаю, що
ну то такое )))
зі. цьомки-бомки
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19
USD/TRY 1:1 14.15
дешеві йогурти ще подешевшали
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Додано: Пон 13 гру, 2021 15:01
Даремно ви згадуєте слово «йогурт»:
- Ви його не їли з 2014 року, як відтаскали гроші в гімнобанки, де вони і загинули до осені 2015.
- Ваші діти на бачили йогурт з 2019 року відразу після того, як припинили виплачувати на дітей жалюгідні 7500 гривень на місяць.
Я розумію, що харчі сняться ночами, але думати треба було головОМ, а не ногОМ.
Тут проблема і вже назавжди.
А ліра/долар то кайф: злив 200$ зробив закупи в печері Аладдіна.
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