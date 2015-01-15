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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24

  flyman написав:
  change_pm написав:flyman
посилання для економних :mrgreen:
https://www.akakce.com/brosurler

енд спешл фор ю, флай )))
йогурти

https://www.akakce.com/brosurler/a101-1 ... lari-17331

почім аналого Малятки (булочка 50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?
або багет 200 гр за 9.50 грн

без поняття, я хліб не їм...

лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...

в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:18

  stm написав:Кстати, в Италии море +18, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит ;) Вот не поняла только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))

Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))

Доводиться приймати тільки сонячні вани...

Стосовно того, що не зрозуміла... Я також думаю, що
ну то такое )))


зі. цьомки-бомки 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19

ледве не пробили 14.5, але ще не вечір

USD/TRY 1:1 14.15

дешеві йогурти ще подешевшали
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:01

А що це, пане Флаймане, Вас так турбує курс ліра/долар?
Ви в Туречичні за останні 50 років не були і в найближчі 50 років не будете.
Вас повинен хвилювати курс філіппінського песо: фата для нареченої, собі лапсєрдак, квіти для нареченої, подарунки батькам, обід після процедури... десь же й притулитися треба...
Отим і займіться...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 13 гру, 2021 16:50, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:15

  flyman написав:USD/TRY 1:1 14.15

дешеві йогурти ще подешевшали

просто ведро йогурта станет легче.Вес хлеба уже начинают уменьшать,печь не выгодно.

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:18

Вот, классно, на сцену вышел известный инвестор в зарубежную недвижимость.
Расскажите, куда удалось инвестировать средства от проданной двушки. Поделилось.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:35

  akurt написав:Даремно ви згадуєте слово «йогурт»:
- Ви його не їли з 2014 року…

Пан дійсно страждає від голоду???
Приїжджайте до нас в Україну - усякої їжі досхочу!
В Туреччині немає ні сала, ні хороших свиних ковбас.
Місцевий алкоголь - ще той шмурдяк.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:49

дивимосі...думаємо...насолоджуємосі...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 18:11

  change_pm написав:

так переживати тре "високорозвинутим" США та UK,
"дикунам" "крах цивілізації" навіть на руку

Якщо у в США рівень споживання впаде з умовних $50К в рік, до $2K а в Укарїні з $2K на рік $1K в рік. То "Малятками" і закрутками з дачі та картоплею з городів якось в Україні переб"ємся, як це було на зламі тисячоліття.
А от що буде з США, може третина населення вимре, а ще половина емігрує.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:11

  change_pm написав:Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))

Доводиться приймати тільки сонячні вани...

Та да, солнечные ванны, они разные )))


мне шутку про Вас с Акуртом рассказали, веселую:
Сочетание низкой самооценки и оптимизма: ты уверен что всё будет хорошо, но не уверен, что у тебя )))
Поэтому надо на форуме часто про температуру воды и цену "еды за копейки" писать )))
stm
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