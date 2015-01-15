|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 гру, 2021 20:24
flyman написав:почім аналого Малятки (булочка
50 гр, або упоковка 5 шт х 50 гр)?або багет
200 гр за 9.50 грн
без поняття, я хліб не їм...
лише крувасани з кахфем зранку, а там якось без хліба...
в неньці з сальцем можу скибочку ризького хліба з"їсти...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:18
stm написав:Кстати
, в Италии море +18
, но купаться не хочется, дожди ))) но это как, говорит Акурт, поправимо зонтиком). А так правильное решение, место для жизни надо выбирать в ту погоду, которая самая противная, если не напрягает и ценник обогрева не пугает - подходит Вот не поняла
только как работать и на арабов в их компании и на благо Украины, ну то такое )))
Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))
Доводиться приймати тільки сонячні вани...
Стосовно того, що не зрозуміла... Я також думаю, що
ну то такое )))
зі. цьомки-бомки
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:19
USD/TRY 1:1 14.15
дешеві йогурти ще подешевшали
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27222
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:01
А що це, пане Флаймане, Вас так турбує курс ліра/долар?
Ви в Туречичні за останні 50 років не були і в найближчі 50 років не будете.
Вас повинен хвилювати курс філіппінського песо: фата для нареченої, собі лапсєрдак, квіти для нареченої, подарунки батькам, обід після процедури... десь же й притулитися треба...
Отим і займіться...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 13 гру, 2021 16:50, всього редагувалось 4 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6447
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2469 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:15
flyman написав:
USD/TRY 1:1 14.15
дешеві йогурти ще подешевшали
просто ведро йогурта станет легче.Вес хлеба уже начинают уменьшать,печь не выгодно.
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6404
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1236 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:18
Вот, классно, на сцену вышел известный инвестор в зарубежную недвижимость.
Расскажите, куда удалось инвестировать средства от проданной двушки. Поделилось.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6447
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2469 раз.
- Подякували: 887 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:35
akurt написав:
Даремно ви згадуєте слово «йогурт»:
- Ви його не їли з 2014 року…
Пан дійсно страждає від голоду???
Приїжджайте до нас в Україну - усякої їжі досхочу!
В Туреччині немає ні сала, ні хороших свиних ковбас.
Місцевий алкоголь - ще той шмурдяк.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22487
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1417 раз.
- Подякували: 2348 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:49
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 993 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 гру, 2021 18:11
change_pm написав:
так переживати тре "високорозвинутим" США та UK,
"дикунам" "крах цивілізації" навіть на руку
Якщо у в США рівень споживання впаде з умовних $50К в рік, до $2K а в Укарїні з $2K на рік $1K в рік. То "Малятками" і закрутками з дачі та картоплею з городів якось в Україні переб"ємся, як це було на зламі тисячоліття.
А от що буде з США, може третина населення вимре, а ще половина емігрує.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27222
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1346 раз.
- Подякували: 2282 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 гру, 2021 20:11
change_pm написав:
Знаеш, пані stm, у мене в басейні наразі вода +18, чесно кажучи, бажання лізти у воду ніякого немає ))))
Доводиться приймати тільки сонячні вани...
Та да, солнечные ванны, они разные )))
мне шутку про Вас с Акуртом рассказали, веселую:
Сочетание низкой самооценки и оптимизма: ты уверен что всё будет хорошо, но не уверен, что у тебя )))
Поэтому надо на форуме часто про температуру воды и цену "еды за копейки" писать )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 3339
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8574
|1178771
|
|
|241
|54062
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|105631
|
|